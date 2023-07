‘Venga y certifique el contenido de las cajas… Ah, me olvidé que es prófugo de la justicia’, responde Roberto Meza a Rafael Correa

Además, se comprobó que hubo un “sistematizado seguimiento” al general Gabela por parte de agentes de la FAE desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte y que inclusive la víctima fue amenazada en la Asamblea Nacional.

Jorge Gabela fue asesinado en su vivienda, en Guayaquil, en diciembre de 2010. Su familia siempre sostuvo la tesis de que el crimen fue producto de las denuncias sobre los helicópteros Dhruv.

Correa creó en el año 2012 una comisión interinstitucional para investigar la muerte del general y esta concluyó que se trató de un caso de delincuencia común. Para esta comisión fue contratado el perito Roberto Meza, quien en 2013 entregó tres informes con los nombres de los presuntos responsables intelectuales del asesinato, así como sus motivaciones; pero el tercer producto, que contenía los datos más sensibles, se extravió.

El martes 11 de julio, después de la presentación del tercer informe reconstruido, la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, manifestó que “un Gobierno quiso tapar la verdad” sobre el asesinato de su esposo.

Ochoa dijo que todos los integrantes de la comisión interinstitucional deben responder ante la justicia no solo por la pérdida del tercer producto, sino también por pedir que no se investigue nada acerca de los helicópteros Dhruv y pedir que se hagan cosas para que no se llegue a la verdad en el caso Gabela. “Todos deberían ser juzgados y que sea la justicia la que se encargue”, expresó.

Correa reaccionó también a una publicación que recogió un extracto de las palabras de Ochoa.

“Señora: Siempre he respetado su dolor, pero tampoco permitiré que nos difame. ¿Alguien puede creer que se «ocultaron las conclusiones» y que el «perito» no tenía copias ni se acordaba de los autores intelectuales? Ecuatorianos: ¿Podemos llegar a tales niveles de IRRACIONALIDAD?” (sic), cuestionó Correa.

Una vez que se entregó el informe, Ochoa y la Defensoría del Pueblo tendrán 20 días para hacer observaciones al contenido. Luego de eso, el perito Meza tendrá 30 días para responder o aclarar inquietudes.

El documento servirá como insumo para la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre el asesinato de Gabela.

Con información de El Universo