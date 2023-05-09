Este 10 de mayo se firma el acuerdo comercial entre Ecuador y China

martes, mayo 9, 2023

La noche de este 10 de mayo de 2023, a través de un evento simultáneo entre Quito y Beijing (conexión virtual), se firmará el acuerdo comercial entre Ecuador y China.

Este acuerdo es el primero que Ecuador concreta con un país asiático y abre la puerta a un mercado de 1.400 millones de personas para los productores y empresas nacionales.

Más del 90% de la oferta exportable ecuatoriana entrará sin aranceles de manera inmediata, o con poco tiempo de desgravación. Sin embargo, se mantendrán aranceles para productos sensibles en áreas como textiles, metalmecánica, cerámica, entre otros.

A continuación se detallan los principales claves del comercio actual y futuro entre Ecuador y China, según información proporcionada por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y la Cámara de Industrias y Producción (CIP).

La actual situación del comercio con China

1.- En 2022 la balanza comercial total con China fue deficitaria en USD 609 millones, con un déficit en la balanza comercial petrolera de USD 84 millones y un déficit en la balanza comercial no petrolera de USD 525 millones.

2.- Son más de 11.000 empresas que mantienen relaciones comerciales con China, de las cuales alrededor de 600 son empresas exportadoras.

3.- Las exportaciones totales de Ecuador hacia China sumaron USD 5.843 millones en 2022, equivalentes a 42% más que el año anterior en el mismo periodo.

4.- En el caso de las exportaciones no petroleras, ascendieron a USD 5.739 millones en 2022, reflejo de un crecimiento del 57% comparado con 2021. Entre enero y febrero de 2023, las exportaciones no petroleras se han incrementado en 8%.

5.- China fue el principal destino más importante de las exportaciones no petroleras en 2022, pues es destino del 27% del monto exportado.

6.- Las importaciones totales desde China en 2022 fueron $6.452 millones, con un incremento del 19%.

7.- Las importaciones no petroleras totalizaron $6.264 millones en 2022, con un crecimiento del 20%.

8.- Las importaciones de insumos productivos (materias primas y bienes de capital) conforman el 77% de las importaciones no petroleras que llegan desde China, sumando USD 4.822 millones en 2022.

9.- China es el principal proveedor de materias primas y bienes de capital necesarios para tecnificar la producción nacional.

¿Qué incluye el acuerdo comercial entre Ecuador y China?

1.- Líneas generales de negociación: Se negociaron algunas materias, entre estas: acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico, cooperación para inversión, defensa comercial, obstáculos técnicos al comercio, entre otras.

2.-. Acceso a mercados: La mayor parte de la oferta exportable del ecuador fueron considerados para tener acceso en la negociación para lo cual el 99% del valor actual exportado a China llegará libre de arancel en distintos plazos.

3.- Posición defensiva: 826 subpartidas de alta sensibilidad en exclusión, de sectores como textiles, calzado, cerámica plana, línea blanca y metalmecánico. El propósito es salvaguardar la competitividad de la industria ecuatoriana

4.- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: Capacidad de negociar varios protocolos sanitarios a la vez y capacidad de creación de grupos técnicos ad-hoc para solución de trabas al comercio.

5.- Potencial de exportación: China, pese a ser productor de alimentos, es importador de estos bienes dado su nivel

poblacional que alcanza 1.400 millones de habitantes. En este sentido, sus importaciones de alimentos desde el mundo se han incrementado en un ritmo promedio anual del 12%, en los últimos años.

6.- Ecuador al ser un país con una importante oferta agroalimentaria, puede aprovechar las condiciones de este mercado para hacer crecer sus exportaciones y replantear al sector como motor de generación de empleo, divisas y crecimiento económico.

7.-Tras la entrada en vigencia del acuerdo, se prevé que las exportaciones de Ecuador a China aumenten USD 1.000 millones adicionales en los primeros tres años,

8.- Con el acuerdo comercial, la mayoría de vehículos de origen chino serán liberados de aranceles en un plazo de 15 años. Otros productos tiene esquemas de liberalización de aranceles hasta un plazo de 20 años.

Mañana firmaremos el TLC ECUADOR-CHINA. El mercado de consumo más grande del Mundo nos abre las puertas con importantísimas reducciones arancelarias para todos nuestra oferta exportable. #EcuadorCompiteConResultados https://t.co/6Sv4JFYWgc — Julio José Prado (@pradojj) May 9, 2023

Con información de Diario La Hora