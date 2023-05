Ecuador y China firmaron acuerdo comercial

miércoles, mayo 10, 2023

Para su entrada en vigencia, el acuerdo aún debe pasar por las aprobaciones de la Asamblea y de la Corte Constitucional.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El ministro de producción de Ecuador, Julio José Prado; y su homólogo de China, Wang Wentao, firmaron un acuerdo comercial, la noche del 10 de mayo de 2023. Lo hicieron en una reunión protocolar, la cual se realizó de manera virtual.

China es el primer destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras y no mineras. En parte, eso se explica en el hecho de que el 54% del valor de los envíos de camarón proviene de China. El camarón es el principal producto de exportación no petrolero de Ecuador. Para su entrada en vigencia, el acuerdo aún debe pasar por las aprobaciones de la Asamblea y de la Corte Constitucional. Una vez que entre en vigor, las exportaciones ecuatorianas a China se beneficiarán de una reducción arancelaria. En promedio, los productos ecuatorianos pagan aranceles de 15% para ingresar a China.

De acuerdo con Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, se tendrá cero aranceles para nuevas exportaciones, como pitahaya, arándanos, frutos rojos, aguacate, brócoli, mango y otros con alto potencial de exportación como productos lácteos, proteínas, carne de cerdo y de pollo.

“Hay otro segmento de bienes de consumo, que compite con la producción nacional y genera sensibilidades como textiles, calzado, cerámica y línea blanca, para esos hemos negociado exclusiones, es decir, el arancel actual no varía, no se afectará la industria nacional, ni el empleo”, señaló.