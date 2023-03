Un gato callejero fue adoptado por jugadores de Inglaterra

lunes, diciembre 12, 2022

Kyle Walker y John Stones se llevarán a Inglaterra al gato callejero que los acompañó durante el Mundial, lo bautizaron Dave

Tiempo de lectura: 2 minutos

Premio de consolación, eso tuvieron los jugadores de Inglaterra después de ser eliminados de Qatar 2022. No pudieron consumar su objetivo y se fueron a casa sin la Copa pero con un gato callejero al cual adoptaron algunos de sus jugadores, más específicamente Kyle Walker y John Stones.

“Dave” es el nombre del gato que se ganó el corazón de los integrantes de la Selección de Inglaterra. Se coló en su concentración y los acompañaba, como si fuera parte de ellos. Se volvió una rutina el que el minino esperara su cena.

“El primer día que llegamos allí apareció Dave. Todas las noches se sentaba allí esperando su comida”, apuntó Stones.

Dijeron adiós al sueño mundialista, pero hola a Dave, quien no quedó como un recuerdo más, se volverá parte de la familia inglesa gracias a Walker y Stones. Lo llevarán consigo a Inglaterra y allá lo cuidarán.

“Estuvo allí un día, así que lo adoptamos Stones y yo. Dave es bienvenido a la mesa, a algunas personas realmente no les gusta el gato, pero yo lo amo”, dijo Walker al canal de medios oficial de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA).

Antes de que pueda ser adoptado de forma oficial tendrá que ser sometido a una cuarentena. Sin embargo, ya comenzó su travesía rumbo a Reino Unido para estar más cerca de su nuevo hogar.

🐈 Se lo llevan a Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kyle Walker y John Stones, defensores de la Selección que cayó ante Francia en cuartos de final, adoptarán a Dave, gato callejero que acompañó al plantel en la concentración 💶 Compañeros en Manchester City, ya iniciaron el proceso administrativo pic.twitter.com/0T14sffIW5 — El Gráfico (@elgraficoweb) December 12, 2022



Pasó de ser un animal callejero a estar con dos estrellas mundiales. En Qatar la sobrepoblación de gatos no es un secreto; el gobierno intentó crear medidas para evitar el crecimiento, pero falló. Es por esto que hay tantos felinos en situación de calle, sin embargo se han creado organizaciones civiles sin fines de lucro para atenderlos.

Dave no fue su gran amuleto. Pese a que se volvió parte de ellos no pudo ayudar —aunque sea cabalísticamente— a que Inglaterra avanzara a semifinales de la Copa del Mundo. Francia los eliminó 2 a 1 en lo que se denominó “la final adelantada”, y no fallaron. Ambos equipos regalaron un partido digno de tal etiqueta.

Los gatos son un elemento común en tierras qataríes. No es la primer ocasión en la que uno se hace presente. Durante una conferencia de prensa de la Selección Brasileña también apareció uno.

La diferencia fue el trato. Mientras que los ingleses lo adoptaron, el jefe de prensa de Brasil lo tomó de la mesa y lo lanzó al piso con cierta brusquedad, dejando ver que no era de su agrado. Algunos supersticiosos acusaron a esa escena como la responsable de la eliminación ante Croacia.