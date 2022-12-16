Guillermo Lasso visitará a Joe Biden en la Casa Blanca el 19 de diciembre

viernes, diciembre 16, 2022

El "liderazgo" de Ecuador en materia de migración será, según Jean-Pierre, una de las principales cuestiones que tratarán ambos mandatarios

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el próximo 19 de diciembre de 2022 en la Casa Blanca al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en un encuentro que EE.UU. quiere centrar en la migración, la integración económica y el fortalecimiento de las democracias, entre otras cuestiones.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre confirmó esta visita que, según apuntó, ofrece la oportunidad a Biden de consultar a Lasso sobre una serie de cuestiones regionales y globales importantes, incluidas las consecuencias de la guerra “injustificada” en Ucrania.

El “liderazgo” de Ecuador en materia de migración será, según Jean-Pierre, una de las principales cuestiones que tratarán ambos mandatarios.

En el encuentro, los líderes subrayarán “la importancia de fortalecer las instituciones democráticas” y discutirán las iniciativas destinadas a la integración económica, incluida la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, promovida por Biden en la cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles.

También se tratarán cuestiones relacionadas con la cooperación en seguridad según destacó Jean-Pierre en el comunicado.

Con información de EFE