WhatsApp permite crear ‘avatares 3D’

miércoles, noviembre 2, 2022

La aplicación WhatsApp integra ahora la tecnología de avatares 3D para aquellos que desean unirse a la tendencia del Metaverso. Así es como funciona

Tiempo de lectura: 2 minutos

Meta, la empresa detrás de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram y WhatsApp, trabaja en la integración de sus redes sociales. Recientemente, confirmaron que desean convertir a la aplicación verde de comunicación en un entorno virtual en donde los usuarios puedan contar con un perfil y avatar en 3D. ¿Deseas recrear tu propio rostro en 3D? Depor te cuenta cómo es posible hacerlo.

Un avatar de WhatsApp será la representación gráfica de los usuarios en el “Metaverso”, es decir, como si fuera su “identificación”. Así que te recomendamos crear uno lo antes posible para que tus amigos, familiares o compañeros del trabajo se vayan acostumbrando a tu nueva apariencia o forma.

De acuerdo a la información proporcionada por el portal tecnológico WabetaInfo, en la versión 2.22.23.9 de WhatsApp Beta para usuarios Android, ya es posible diseñar avatares en 3D, de esta manera vas a crear un nuevo paquete de stickers e incluso elegir uno de estos para utilizarlo como foto de perfil.

LA GUÍA PARA CREAR AVATARES 3D EN WHATSAPP

Primero, debes descargar la versión Beta de WhatsApp, no te preocupes que más adelante te enseñaremos cómo hacerlo.

Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, entra a los “Ajustes”.

Aquí vas a ver una nueva sección denominada “Avatar”, presiónala.

Se abrirá una ventana con el siguiente título “Tu avatar se está actualizando”, oprime sobre el botón “Netx”.

Finalmente, sigue los pasos para crear tus stickers, incluso puedes editarlos en caso no te agraden.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp.

Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

POR QUÉ NO PUEDES VER LA ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN DE WHATSAPP

Existen varios motivos por las que no puedes ver la última hora de conexión de WhatsApp de tu pareja.

Una de ellas es que ella o él decidió ocultarlo para todos.

Para eso debes ir a Ajustes, Cuenta, Privacidad y Ocultar para todos última hora de conexión.

Otro motivo es que no te tiene agendado en WhatsApp.

Simplemente indícale que registre tu número y listo.

Asimismo, puede que esa persona te haya eliminado de sus contactos.

Como último recurso, puede que te haya bloqueado o haya cambiado de celular.

Recuerda siempre mantenerte en contacto con él o ella para evitar malos ratos.

Solo usa este truco de WhatsApp siempre y cuando sepas las verdaderas razones por las que se oculta la última hora de conexión.

Con información de Depor