Xi Jinping renueva liderazgo al frente del Partido Comunista

domingo, octubre 23, 2022

El jefe del régimen aprovechó la jubilación de cuatro altos miembros del politburó para copar el órgano con estrechos colaboradores, sin ningún atisbo de disidencia ni figuras que asomen como delfines del presidente. Por primera vez en 25 años no hay una mujer

Tiempo de lectura: 3 minutos

El presidente Xi Jinping ratificó hoy su rol como el líder político de China más poderoso en décadas, tras ser reelecto para un nuevo período como secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh).

La ratificación de Xi como la figura central de la política del gigante asiático tiene como marco la tensa relación de China con Estados Unidos y el conflicto con Rusia y la Unión Europea. El líder ocupa ese cargo desde 2012, rompiendo así con una larga tradición en la que sus predecesores dejaban el cargo a los 10 años.

Xi Jingping reelecto al frente del Partido Comunista Chino

De este modo, a los 69 años, Xi Jinping tiene todo listo para ser designado como presidente de China por tercera vez consecutiva, manteniendo el poder político total en ese país. En marzo de 2023 será la Asamblea Nacional Popular (el parlamento chino) quien lo ratificará en el cargo ejecutivo.

La relevancia de la elección gira sobre la base en que Xi rompió con todos los factores preestablecidos de elección y poder político en China. Se trata del mandatario más poderoso en ese país desde la figura de Mao Tse Tung.

En la reunión del Partido, también se eligió un Comité Permanente, la elite de la elite política china, conformado por siete miembros y todos leales a Xi. Allí están el mandatario y el reemplazante del primer ministro Li Keqiang, defensor de las reformas promercado y de la empresa privada.

Xi y otros miembros del Comité Permanente aparecieron este domingo por primera vez juntos ante los periodistas en el Gran Salón del Pueblo, sede de la Asamblea Nacional Popular, en el centro de Beijing.

Camino a renovar el cargo de presidente en marzo 2023

De número dos del Comité Permanente fue elegido Li Qiang, el secretario del partido de Shanghái, quien queda así a las puertas de convertirse en primer ministro, que es el cargo desde el que se dirige la economía.

Zhao Leji, que ya era miembro del comité Permanente, fue ascendido a la tercera posición de mando, probablemente para encabezar la Asamblea Nacional Popular, informó la agencia de noticias china Xinhua.

Ambos puestos, el de premier y presidente del Parlamento, se asignarán formalmente durante la Asamblea Nacional Popular de marzo 2023. La renovación de la cúpula del gobernante partido comunista llegó al cierre de un congreso del partido que se celebra solo dos veces por década y que eligió a los 300 miembros del Comité Central de entre 3.200 delegados.

Estos 300 eligieron a su vez a los 25 integrantes del Buró Político del Comité Central, quienes designaron al Comité Permanente. Al iniciarse el tercer mandato del líder chino al frente de su partido, todas las miradas se centran en la economía del gigante asiático.

Economía, covid y conflicto con Estados Unidos

Tras décadas de crecimiento desenfrenado, el país afronta ahora una grave ralentización, acentuada por una inflexible política de “cero covid”, que genera muchos confinamientos.

Esta semana, en un gesto muy poco común, China postergó sin explicaciones la publicación de los datos trimestrales de crecimiento. Aunque en los últimos años Xi ha puesto el énfasis en el consumo y la demanda interna, el mantenimiento de las restricciones sanitarias dificulta esta estrategia.

El partido ha inscrito por primera vez en sus estatutos una mención a su “firme oposición” a la independencia de Taiwán.

China considera a esta isla de 23 millones de habitantes como parte integrante de su territorio, aunque Taiwán lleve más de 70 años rigiéndose por un gobierno democrático propio. Las tensiones en torno a la isla se incrementaron con Washington tras la visita en agosto de la número tres estadounidense, Nancy Pelosi.

China consideró que se trataba de una afrenta a su soberanía y organizó poco después sus mayores maniobras militares alrededor de Taiwán.