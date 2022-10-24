Atacan figura de Carlos III en Londres

lunes, octubre 24, 2022

Este suceso ocurre un día después de que otros dos activistas del grupo alemán Última Generación arrojaran puré de patatas a una de las obras pictóricas de la serie 'Los Pajares' de Claude Monet, en el Museo de Barberi de Postdam, situado al sur de Berlín

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Dos activistas de Just Stop Oil estamparon este lunes, 24 de octubre de 2022, dos tartas de chocolate en el rostro de la figura de cera del rey Carlos III en el museo londinense de Madame Tussauds, con la consigna de que el gobierno británico “detenga las nuevas licencias de petróleo y gas”.

“La ciencia es clara, la demanda es sencilla: detened las nuevas licencias de petróleo y gas”, proclamaron mientras arrojaban las tartas a la escultura, que está rodeada de la de otros miembros de la familia real británica.

La entidad ecologista compartió la acción en un vídeo en sus redes sociales, acompañado de unos tuits en los que denuncian al monarca inglés por “haber abandonado sus planes de asistir y dar un discurso” en persona en la próxima COP27 de la ONU, que se celebrará del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheij, Egipto.

Este suceso ocurre un día después de que otros dos activistas del grupo alemán Última Generación arrojaran puré de patatas a una de las obras pictóricas de la serie ‘Los Pajares’ de Claude Monet, en el Museo de Barberi de Postdam, situado al sur de Berlín.

Hace 10 días, otros dos miembros de Just Stop Oil lanzaron dos botes de sopa de tomate sobre ‘Los Girasoles’, de Vincent Van Gogh, en la National Gallery londinense, tras lo cual pegaron sus manos a la pared mientras se preguntaban: “¿Vale más el arte que la vida?” con la misma reivindicación de la acción de este 24 de octubre.