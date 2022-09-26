Tiroteo en escuela rusa deja al menos 13 fallecidos

lunes, septiembre 26, 2022

Entre las víctimas hay siete menores de edad, el tiroteo se produjo en una escuela de Izhevsk, ciudad rusa al pie de los Urales

Tiempo de lectura: 3 minutos

Al menos 13 personas murieron, siete de ellas menores de edad, en un tiroteo en una escuela de Izhevsk, ciudad rusa al pie de los Urales, según el Comité de Instrucción ruso, en el que es uno de los peores ataques ocurridos en centros de enseñanza rusos en los últimos veinte años.

El ataque se ha producido unos pocos días después de cumplirse el primer aniversario de un tiroteo similar en el campus de la Universidad de Perm, también en los Urales, en el que murieron seis personas y 24 resultaron heridas el 20 de septiembre de 2021.

En aquella ocasión, el atacante fue identificado como un antiguo alumno del centro y resultó herido cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para detenerle.

Esta es la relación de los principales ataques registrados en centros de enseñanza en Rusia, desde la dramática masacre terrorista de Beslán, en 2004:

1 septiembre 2004 (del 1 al 3 septiembre).- Un comando checheno retiene 52 horas a 1.200 personas (niños en su mayoría) en una escuela de Beslán (Osetia del Norte), acción que acaba en una matanza de 334 muertos (186 niños) y más de 700 heridos, después de que varias explosiones destruyeran gran parte del edificio durante la operación de las fuerzas de seguridad rusas.

3 febrero 2014.- Un alumno de entre 15 y 16 años mata a su profesor de geografía y a un policía y mantiene secuestrados a 24 alumnos de décimo curso en el aula de Biología de un colegio de Moscú (Rusia), tras reducir a un vigilante. Su padre, propietario de las armas que utilizó, le persuadió para que se entregara y liberara a los rehenes.

5 septiembre 2017.- Un escolar de 15 años golpea en la región de Moscú la cabeza a su profesora con un martillo y después le dispara en la cara con una pistola de aire comprimido, dejándole con un grave traumatismo cráneoencefálico.

15 enero de 2018.- Catorce menores y una profesora resultan heridos por arma blanca en un colegio de la ciudad de Perm (Urales), atacado por dos jóvenes enmascarados que fueron detenidos por la policía.

19 enero 2018.- Un menor de 15 años entra con un hacha en un aula de un colegio de Ulan-Udé, capital de la república siberiana de Buriatia, y deja heridos a cinco niños de 13 años y a una profesora, de 41 años.

18 abril 2018.- Cuatro personas, entre ellas tres adolescentes, resultan heridas en el ataque con arma blanca de un alumno de 17 años en una escuela de la república rusa de Bashkiria, al sur de los Urales.

10 mayo 2018.- Tres estudiantes resultan heridos, uno de ellos grave, en un tiroteo efectuado por un alumno de un instituto de formación profesional en la localidad rusa de Barabinsk, en la región siberiana de Novosibirsk. Tras perpetrar la agresión, el atacante se suicidó.

17 octubre 2018.- Veinte personas mueren y otras 50 resultaron heridas por un ataque perpetrado contra un instituto politécnico de la ciudad de Kerch, en Crimea, por un estudiante que se quitó la vida posteriormente. El alumno de cuarto año de ese centro educativo abrió fuego de forma indiscriminada contra sus compañeros con un arma automática e hizo estallar una bomba casera en el edificio, tras quedarse sin munición. Según las autoridades el autor era un estudiante que sufría acoso escolar.

14 noviembre de 2019.- Un estudiante del Instituto de Construcción y Vivienda de la región de Amur abre fuego contra el edificio con una escopeta de caza, matando a una persona y dejando tres heridos. Después se suicidó.

20 septiembre 2021.- Al menos seis personas mueren y 24 resultan heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad de Perm, en los Urales. El atacante fue identificado como un antiguo alumno del centro y resultó herido en la refriega por su detención por las fuerzas de seguridad.