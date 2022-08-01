Inicia el desbloqueo del grano ucraniano

lunes, agosto 1, 2022

El gobierno de Ucrania calificó este lunes, 1 de agosto de 2022, de “alivio para el mundo” el desbloqueo del grano ucraniano, plasmado este inicio de mes con la partida de un primer barco del puerto comercial de Odesa.

“Es un alivio, especialmente para nuestros amigos de Oriente Medio, Asia y África”, apunta el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, a través de su cuenta en twitter.

“Ucrania siempre ha sido un socio fiable y lo seguirá siendo mientras Rusia respete su parte del acuerdo”, prosigue el mensaje.

El Ministerio de Infraestructuras de Ucrania informó este 1 de agosto de la partida, a las 06:15 (hora local), de un primer barco con un cargamento de 26 000 toneladas de cereales desde el puerto comercial de Odesa, en el Mar Negro, como confirmó luego Turquía.

El primer transporte corresponde al carguero Razoni, que viaja bajo bandera de Sierra Leona y se dirige al puerto de Trípoli, en el Líbano, con toneladas de maíz ucraniano.

Turquía actúa como verificador del acuerdo suscrito en julio de 2022 entre Rusia y Ucrania, por separado, y en el que Estambul actuó de valedor junto con Naciones Unidas.

El propósito de acuerdo es posibilitar de nuevo las exportaciones de cereales ucranianos y paliar la crisis alimentaria mundial agravada desde el inicio de la guerra de Ucrania, el pasado febrero.

El inicio de las operaciones se vio dificultado por varios ataques contra el puerto de Odesa, uno de los tres de los que deben partir estos transportes, entre acusaciones de Kiev y la comunidad internacional hacia Rusia de socavar el acuerdo.

A ello siguieron varios operativos de desminado de las aguas de esos puertos y nuevas demoras, supervisadas por el centro de control coordinado por Turquía y un equipo integrado por expertos de otros países occidentales.