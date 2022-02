Cómo ayudar a un ser querido con cáncer

sábado, febrero 5, 2022

Hacer o decir las cosas con buena intención no es sinónimo de «prestar ayuda o apoyo». Aprendemos de la mano de la psicóloga Aída Rubio cuáles son las actitudes y los comportamientos de su entorno cercano que contribuyen a que los pacientes de cáncer se sientan mejor

Nos resulta duro, incómodo, triste, doloroso… Nos agobia, nos hace sentirnos inseguros, raros, inoportunos… Apoyar a ese ser querido (familiar, pareja, amigo, compañero…) al que le han diagnosticado un cáncer no es tan fácil como se ve en las series, en las películas o en la ficción. La realidad es más cruda por que es eso: real. Y es crudo y real llamarle por teléfono y colgar antes del primer toque, y es real y crudo no saber qué decir, no saber qué hacer y no saber cómo ayudar en una situación cuya dimensión no comprendes si no la has vivido de cerca. Y es tan real como crudo dejar pasar el tiempo y arrepentirse un día de no haber llamado, de no haber dado un abrazo o de no haber «estado ahí».

La palabra ‘acompañamiento’ parece ser la clave, según explica la psicóloga Aída Rubio, directora clínica de TherapyChat: «Recibir el diagnóstico de cáncer es un golpe muy duro tanto para el enfermo como para su entorno cercano. Tratar de hipercontrolar la situación, asumiendo el papel de médicos o de enfermeros, no ayudará. Tampoco lo hará negar las emociones o evitar la cuestión. El papel de acompañamiento y de apoyo es el que corresponde a los seres queridos, que tendrán que aportar la mayor normalidad posible al enfermo, evitando infantilizarle o sobreprotegerle, y ayudándole a preservar su identidad y su dignidad».

Pero a menudo en ese intento de acompañar o de ayudar se pierde el foco y olvidamos mostrar que, a pesar de la nueva situación, nuestra relación (de amistad, familiar, de amor…) sigue siendo la misma y que seguimos viendo a esa persona como nuestra amiga, madre, padre, hija, hijo, pareja, tío, prima…

Lo que no debes hacer: así no ayudas

Uno de los errores frecuentes que se cometen cuando a uno de nuestros seres queridos le diagnostican un cáncer es intentar animarle utilizando frases que pronostican una pronta y segura recuperación. Tal como explica la psicóloga de TherapyChat, estos comentarios, aunque bien intencionados, reflejan en realidad nuestro deseo y el de todos los que le quieren, pero un paciente oncológico sabe que va a ser un proceso difícil y que, en la mayoría de los casos, no se puede asegurar nada. «Lo mejor es empatizar con nuestro familiar (o ser querido), reflejar que es normal que tenga muchos pensamientos y sentimientos negativos y recordarle que estamos ahí para acompañarle cuando nos necesite», propone.

También es frecuente preguntar a menudo (y a veces todos los días) a esa persona si sabe algo nuevo sobre su situación o sobre el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo la experta precisa que, aunque sea normal que nos interesemos por ello, debemos intentar que no se convierta en el único tema de nuestras conversaciones. «Es preferible dar lugar a que la persona exprese y comente lo que quiera y cuando quiera, es decir, podemos mostrarnos abiertos a escuchar y a hablar de lo que necesite y no únicamente de la enfermedad», argumenta. El límite o las fronteras en este sentido son sutiles, delicadas y a menudo aparecen desdibujadas de modo que exige por nuestra parte un esfuerzo de atención y de sensibilidad ante el estado de ánimo de nuestro ser querido. De hecho la experta aclara que tampoco es adecuado que evitemos hablar del diagnóstico a modo de defensa, bien porque pensamos que así dejará de pensar en ello o bien porque nosotros mismos no queramos afrontar la realidad. «Lo más adecuado es halar de ello de cara: de la enfermedad, del tratamiento y de los aspectos relacionados y e todo lo que implica. Pero debemos hacerlo, como hemos mencionado antes, desde el respeto y desde la tranquilidad, intentando no transmitir una sensación de incomodidad», aconseja Rubio.

Parece claro pensar que la buena intención es lo que prima a la hora de intentar ayudar, pero el hecho de que sea algo bien intencionado no quiere decir que sea útil, bueno o provechoso. De hecho, algunos comportamientos aparentemente buenos o amables pueden ser perjudiciales. Uno de ellos es presuponer que hay actividades que no pueden realizar y ayudarles a hacerles, sin preocuparnos de averiguar si las pueden hacer sin ayuda pues, aunque nuestra intención sea protegerles para que «hagan lo menos posible» en realidad esto suele generar un sentimiento de inutilidad que resulta frustrante a los pacientes. Y lo mismo sucede cuando se toman decisiones sin tener en cuenta su opinión. «Podemos pensar que estamos facilitando su bienestar, pero lo cierto es que estamos reduciendo su capacidad y su libertad de decisión», revela Rubio.

Tampoco se les apoya si cambiamos nuestra forma de comportarnos o comunicarnos con ellos. «A veces, por el sentimiento de tristeza, aparece una tendencia a usar un tono de voz y una gesticulación que denota un cuidado exagerado hacia esa persona. Eso puede hacer que se sienta mal, si interpreta que lso demás sienten pena o lástima por él», aclara la psicóloga.

Lo que sí debes hacer: así aportas

Algunas de las formas de ayudar a un ser querido que ha recibido un diagnóstico de cáncer pasan, precisamente, por validar sus emociones y hacerle más llevaderos los cambios que se van a producir en su vida, según detalla Rubio en esos ocho puntos: