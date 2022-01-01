El postre de lima y coco para aligerar las comidas

sábado, enero 1, 2022

Te va a sorprender este postre fresco en el que se combinan los sabores de la lima y el coco y se incluyen frutos secos y canela, entre otros

Ya no queda nada para terminar el año y para poner un final adecuado a nuestro menú he escogido un postre ligero y con sabor a Navidad. Estos son días en los que es difícil no estar expuesto a un montón de preparaciones principalmente dulces propias de estas fechas, turrones, mazapanes, polvorones, roscón y tantas otras preparaciones típicas de cada lugar y a las que es difícil resistirse.

Paso 1

Es probablemente un momento del año en el que ni siquiera nos planteamos tomar decisiones en cuanto a nuestra alimentación y simplemente decidimos compartir con los nuestros lo que se lleva a la mesa. Si eres de los que practican la asertividad e intentas alimentarte normalmente de forma saludable y pretendes seguir haciéndolo en estas fechas ya que los compromisos no son tantos y buscas buenas opciones para tener algo especial en la mesa y disfrutarlo, las opciones son infinitas.

Paso 2

Engrasar ligeramente los 4 moldes con aceite como el de coco y verter la mezcla de yogur y pistacho. Cubrir los moldes con film transparente y refrigerar por lo menos 5-6 horas o hasta que se sienta firme al tacto. Si queremos una presentación especial podemos optar por cuajar la mezcla en un bonito bol o incluso en copas. También podemos desmoldar sobre un plato pasando con cuidado un cuchillo fino y afilado por el borde entre la panna cotta y el molde. Colocar horizontalmente y gire el molde con cuidado, esto creará una burbuja de aire y será muy fácil de desmoldar. Decorar con rodajas finas de lima y un poco de pistacho molido o troceado.

El resultado es una auténtica delicia, con pequeños trozos de pistacho y un toque cítrico que podemos incluso aumentar incluyendo el zumo de una lima adicional. Espero y deseo que el nuevo año sea amable con vosotros y no puedo menos que agradecer todo lo compartido en este último año repleto de recetas ricas y saludables. Nunca nos cansaremos de ponéroslo fácil en el camino hacia una alimentación más consciente y saludable. ¡Feliz año nuevo! Artículo de la ABC