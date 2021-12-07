Pandora papers: la Contraloría archiva el caso

martes, diciembre 7, 2021

La entidad señaló que la decisión se toma por “no encontrar elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura del Presidente, y de posesión de dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” en paraísos fiscales

La Contraloría General del Estado decidió este martes 7 de diciembre del 2021 archivar el proceso de investigación del presidente Guillermo Lasso, por el caso de los Pandora Papers.

En el Oficio1164-DNA1-2021, la Contraloría señaló que la decisión se toma por “no encontrar elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura del Presidente, y de posesión de dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” en paraísos fiscales.

La legislación ecuatoriana prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular ser propietarios, directos o indirectos, de bienes o capitales en paraísos fiscales. Por tal, la Contraloría dio inicio en octubre pasado del examen especial en el caso.

En noviembre, el presidente Lasso, entregó a la Contraloría la documentación certificada que acreditaría que su candidatura fue inscrita sin incumplir la Ley sobre este tema.

Esta previsto que esta tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional continúe con el debate del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso ‘Pandora Papers’. En el documento se considera que el Mandatario incumplió la Ley, lo que fue catalogado como de “grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular”.