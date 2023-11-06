Mauricio Torres, contralor electo, prefiere renunciar antes que ceder a presiones políticas

lunes, noviembre 6, 2023

Torres aseguró que “sí hay grupos de poder (detrás de la Contraloría) porque cuesta estar en la justicia. Deben tener dinero para estar presentando acciones de protección, esto no es gratis”

“Prefiero renunciar antes que ceder a presiones políticas”. Así aseguró Mauricio Torres, contralor electo, este 6 de noviembre de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas.

Torres mencionó que “el miércoles (1 de noviembre) ni medio ya se informaba que soy el ganador del concurso ya se presentó una acción de protección con medida cautelar. Esa acción de protección el juez el día de hoy tendría que tratarla. Esperemos que actué en derecho y no admita a trámite”.

Y añadió “parecería que no les gustó que mi nombre esté ahí porque saben que soy una persona que no se va a torcer y que voy a actuar con rectitud y transparencia que es lo más importante para levantar la imagen de la Contraloría”.

Sobre su gestión al frente del organismo aseguró que tiene “un plan para actuar, especialmente en las direcciones más sensibles. Tiene que ir personal muy serio, capacitado y rotarlos, no pueden estar más de seis meses en esos puestos para evitar justamente esa corrupción. Hay que implementar medios tecnológicos, vamos a implementar un sistema anticorrupción con los servidores (…). La Contraloría va a ser un modelo de gobierno abierto«.

También mencionó que tiene propuestas de “algunos abogados en hacer una acción de protección para blindar lo que he ganado (…). Espero que no tengamos que llegar a eso.”