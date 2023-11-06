LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Mauricio Torres, contralor electo, prefiere renunciar antes que ceder a presiones políticas

Redacción
lunes, noviembre 6, 2023
Torres aseguró que “sí hay grupos de poder (detrás de la Contraloría) porque cuesta estar en la justicia. Deben tener dinero para estar presentando acciones de protección, esto no es gratis”
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Prefiero renunciar antes que ceder a presiones políticas”. Así aseguró Mauricio Torres, contralor electo, este 6 de noviembre de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas.

Torres mencionó que “el miércoles (1 de noviembre) ni medio ya se informaba que soy el ganador del concurso ya se presentó una acción de protección con medida cautelar. Esa acción de protección el juez el día de hoy tendría que tratarla. Esperemos que actué en derecho y no admita a trámite”.

Y añadió “parecería que no les gustó que mi nombre esté ahí porque saben que soy una persona que no se va a torcer y que voy a actuar con rectitud y transparencia que es lo más importante para levantar la imagen de la Contraloría”.

Torres, además, aseguró que “sí hay grupos de poder (detrás de la Contraloría) porque cuesta estar en la justicia. Deben tener dinero para estar presentando acciones de protección, esto no es gratis”.

Sobre su gestión al frente del organismo aseguró que tiene “un plan para actuar, especialmente en las direcciones más sensibles. Tiene que ir personal muy serio, capacitado y rotarlos, no pueden estar más de seis meses en esos puestos para evitar justamente esa corrupción. Hay que implementar medios tecnológicos, vamos a implementar un sistema anticorrupción con los servidores (…). La Contraloría va a ser un modelo de gobierno abierto«.

También mencionó que tiene propuestas de “algunos abogados en hacer una acción de protección para blindar lo que he ganado (…). Espero que no tengamos que llegar a eso.”

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Excontralor Carlos Pólit debe a Ecuador $40,4 millones, una sentencia y un llamado a juicio
Altos funcionarios, en la mira de Contraloría
Contraloría evidencia problemas de contratación de personal en la Prefectura de Pichincha
Contraloría pide al CNE una fecha para iniciar auditoría

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com