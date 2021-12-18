Cómo hablar con tus hijos sobre las vacunas contra la Covid-19

sábado, diciembre 18, 2021

Una serie de libros ilustrados y con narración en audio que enseñan de manera divertida a los más pequeños hábitos de higiene, cómo protegerse del contagio de enfermedades y, lo más importante estos días, a no tener miedo al pinchazo de la vacuna

Tiempo de lectura: 3 minutos

¿Qué pasaría si, en lugar de ir sin más al centro de vacunación con los niños, les contamos un cuento que explique cómo funcionan las vacunas? Quitar el posible miedo de los más pequeños en estas situaciones fue uno de los objetivos de la farmaceútica Rosa Pardina, a la hora de escribir la saga Las aventuras de Ubloa, una serie de libros ilustrados y con narración en audio que enseñan de manera divertida a los más pequeños hábitos de higiene, cómo protegerse del contagio de enfermedades y, lo más importante estos días, a no tener miedo al pinchazo de la vacuna.

Ubloa, la protagonista, tiene 7 años, y vive su primera aventura bajo el título ‘El espíritu de la Gran fiebre’. «Lo que aprende esta niña es que existen unos “guerreros invisibles” que entran en nuestro cuerpo (en este caso el Covid-19) que nos causan enfermedades y cómo podemos defendernos de su ataque». Ella, continúa Pardinas, «es afortunada, porque el hechicero de la tribu va a la Ciudad de la Ciencia y consigue el remedio (la vacuna), que es el arma para luchar contra estos guerreros invisibles».

Para que los Guerreros Invisibles no se salgan con la suya, prosigue la autora, « a veces hay que vacunarse. Es entonces cuando la niña pregunta: ¿por qué con un pinchazo? Porque así el Viejo Hechicero explica a Ubloa y el resto de su tribu que las vacunas hacen que fabriquemos Defensores Invisibles que se enfrentarán a los Guerreros que nos quieren enfermar. La vacuna es un mensajero que se coloca directamente en el músculo del brazo, donde hay muchos Defensores esperando a que les diga contra qué Guerreros tienen que prepararse y, cuando lo saben, transmiten esta información por todo el cuerpo», relata la autora.

Uno de los puntos más interesantes del libro es que los menores entiendan que la vacuna «es una especie de mensajero que prepara a los defensores invisibles (los anticuerpos), que son los que a la postre evitan que tengas o contraigas esta gran fiebre». «El concepto que aprenden es que ellos ya tienen estos defensores en su interior y la vacuna lo que hace es prepararlos, porque no están preparados para luchar contra las enfermedades específicas. Es una forma muy llana de explicar en qué consiste una vacuna pero ellos enseguida captan la información y empiezan a preguntarte si todo se soluciona con esto», asegura esta autora. Hay que decirles, prosigue, «que no todo se soluciona con vacunas y que, además, cada enfermedad tiene la suya, pero es importante que vean en qué consiste el funcionamiento de las mismas y por supuesto, vacunarse». «Aquellos pequeños que están más intimidados por la jeringuilla también aprenden un dato especialmente relevante: la aguja es muy fina para que así su pinchazo apenas se note y la propia Ubloa lo confirma, tras recibir el pinchazo de la vacuna: “¡Esta aguja no hace daño!”».

Pero es curioso, reconoce esta narradora, « que cuando los niños ven la mascarilla en el cuento automáticamente la identifican con el covid. Así que hemos aprovechado para que el guerrero explique también que el bicho entra por la nariz y la boca y que por este motivo se tienen que cubrir hasta que no estén protegidos». El artículo orginal fue publicado por la ABC