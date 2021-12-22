Alerta naranja en Quito por casos de Ómicron

miércoles, diciembre 22, 2021

Autoridades toman nuevas medidas ante la variante ómicron y la situación epidemiológica de la ciudad y exhortan a la ciudadanía en general para que mantenga los protocolos de bioseguridad

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Municipio de Quito informó este miércoles que la capital cambió el nivel de alerta epidemiológica de amarillo a naranja, por el aumento de casos de covid-19 y la propagación de los infectados por la variante Ómicron.

A ese nivel de alerta corresponden diversas medidas que tienen que ver, especialmente con el nivel de aforo para las diferentes actividades.

Se estableció que, bares y discotecas, centros de entretenimiento, centros de tolerancia y diversión nocturna, mantendrán un aforo del 30%.

Dentro de los balnearios municipales, el aforo permitido es máximo del 50% y un horario para uso de sus instalaciones, desde las 06:00 hasta las 18:00.

Centros comerciales, mercados, supermercados y gimnasios se contempla un aforo del 65%.

En las agencias bancarias y corporativas será permitido el aforo del 60%. Mientras que, cines, teatros será del 50%.

Auditorios, centros de convenciones alojamiento, sala de recepciones y eventos corporativos y académicos que se realicen en el interior será del 70% y los eventos que se realicen al aire libre se permitirá el 80% de aforo. Los espectáculos públicos se reducen al 30%.

En cuanto a los aforos en el transporte público, se resolvió su reducción al 75%. Esta medida será revisada durante la primera semana de enero, de acuerdo con los indicadores epidemiológicos y su evolución.

En cuanto al consumo y expendio de bebidas alcohólicas y de moderación en espacios públicos, se dispuso la aplicación de la Resolución A14 2021, que veta su ingesta en este ámbito en la vía pública.

✅ #Atención | En Quito se toman nuevas medidas ante la variante Omicrón y la situación epidemiológica de la ciudad 🗞️ Más información ⬇️⬇️https://t.co/xzHpiZeE70 — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) December 22, 2021



Además, se acogió la recomendación del COE Nacional para exhortar a la ciudadanía en general para que mantenga los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, no permanecer en sitios sin ventilación y acudir oportunamente a los centros de vacunación, de conformidad al plan dispuesto por el Ministerio de Salud Pública.

Sobre la quema de monigotes a cielo abierto y uso de pirotecnia, se dispuso la respectiva sanción ante las infracciones del caso que debe ejecutar la Agencia Metropolitana de Control.