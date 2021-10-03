Feriado Nacional y eliminatorias rumbo a Catar 2022 ¿Qué pasará en la semana?

domingo, octubre 3, 2021

Nuevas medidas de bioseguridad, aforos, movilizaciones y el tiempo. Toda la información que necesitas saber en la semana del 3 al 9 de octubre del 2021

Tiempo de lectura: 4 minutos

Feriado por la Independencia de Guayaquil

Ecuador se prepara para su próximo feriado: las fiestas de Independencia de Guayaquil, que se celebran cada 9 de octubre. Por la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), el feriado se traspasará al viernes 8 de octubre.

Esto, porque la reforma estipula que: “cuando los feriados a nivel nacional o locales sean en días sábados o domingos, el descanso se trasladará, respectivamente, al anterior viernes o al posterior lunes”. El 9 de octubre es un feriado de carácter nacional e irrecuperable, según el calendario de feriados emitido por el Ministerio de Turismo a inicios de este año.

Alcalde de Quito autoriza el 100% de aforo en el transporte público

Con la Resolución Municipal 008-2021 se eliminó la restricción en la capacidad con la que operan los buses.

El alcalde de Quito Santiago Guarderas la firmó el 1 de octubre del 2021. El 30 de septiembre pasado vencía la anterior normativa que establecía las condiciones con las cuales funcionaba el Plan Hoy No Circula y fue renovada sin cambios en la restricción.

Sin embargo, también se decidió que, desde este mes, el aforo pasará del 50% al 100%. “El aforo máximo en el transporte público en el Distrito Metropolitano será del 100% de conformidad al informe técnico y al manual de aplicación que será emitido por la Secretaría de Movilidad”.

La 'Tri' jugará contra Bolivia en Guayaquil

Se acerca la triple fecha de eliminatorias del Mundial de Catar 2022, que se disputará entre el 7 y el 14 de octubre. En esos días, la Tri se enfrentará a Bolivia, Colombia y Venezuela.

Gustavo Alfaro publicó la nómina de Ecuador para los juegos de octubre. Entre las novedades se registra la convocatoria de Jeremy Sarmiento, de 19 años. El jugador, nacido en España y de padres ecuatorianos, jugó en las selecciones juveniles de Inglaterra.

El regreso de Alexander Domínguez se concretó, luego de la triple fecha de septiembre, cuando no estuvo en la lista. Otros que regresaron, tras superar lesiones, son Ángelo Preciado, Ayrton Preciado y Robert Arboleda.

Asambleístas vuelven a trabajar de forma presencial

Las sesiones presenciales de la Asamblea Nacional se retomarán desde este 4 de octubre del 2021. Ese fue el anuncio que la presidenta, Guadalupe Llori (PK), hizo hace una semana. Sin embargo, el Parlamento todavía no está listo para que aquello ocurra: un elemento que se deberá sopesar es el presupuesto.

La decisión no es sencilla. De acuerdo con información proporcionada por una fuente del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) a este Diario, solamente para los tres meses que restan del año se requerirían USD 800 000 para poder cubrir los gastos.

¿El motivo? Los asambleístas, principalmente de provincias, reciben beneficios por vivienda en Quito, donde el Parlamento tiene su sede, movilización, boletos aéreos y viáticos; todo esto se dejó de pagar desde que el Parlamento se acogió hace más de un año y medio a las sesiones virtuales, por la pandemia del covid-19.

Clima

Con el aguacero y la caída de granizo que dejó inundados tres sectores de Quito arrancó oficialmente la época de lluvias en la capital y en todo el callejón interandino. Según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), para Quito se esperan lluvias aisladas en el norte y chubascos y tormentas en el sur, así como en el cantón Rumiñahui. En la capital, la temperatura máxima será de 19 ºC, mientras que la mínima será de 9.2 ºC.

Posiblemente, se presentarán tormentas eléctricas, así como la presencia de neblina.

Además, el Inamhi informó que los meses octubre a noviembre en la Costa ecuatoriana, se presentan precipitaciones esporádicas de lluvia con intensidad débil y la temperatura del aire disminuirá en relación con el resto del año.

Mientras que en la región Amazónica se esperan precipitaciones de intensidad variable con tormentas eléctricas. En Galápagos se pronostica cielos nublados con posibles lluvias.