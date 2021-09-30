Lasso anuncia una ‘batalla democrática’ para defender la Ley de Oportunidades

jueves, septiembre 30, 2021

El CAL había decidido, con cinco votos a favor y dos en contra, acogerse al informe de la Unidad Técnica Legislativa que determinó que el proyecto contenía vicios de inconstitucionalidad

Tiempo de lectura: 2 minutos

Guillermo Lasso reaccionó a la devolución que hizo el Consejo de Administración Legislativa (CAL) al Ejecutivo del proyecto de Ley Creando Oportunidades.

El Presidente de la República aseguró que está dispuesto a llevar a cabo “una batalla democrática” para defender su propuesta.

Lo hizo la mañana de este 30 de septiembre del 2021 durante un acto en Otavalo, en el marco de la entrega del proyecto de electrificación rural para comunidades de la provincia de Imbabura.

“Apelando a todas las disposiciones legales y constitucionales, haremos prevalecer la propuesta legal planteada por mi Gobierno, el viernes pasado. Vamos a defender el interés de los ecuatorianos, vamos a luchar, vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo al que tiene cada ciudadano ecuatoriano”, dijo.

Explicó que, a pesar de que el CAL ha devuelto la Ley, su administración insistirá en las bondades de un proyecto de Ley que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo. Afirmó que no es posible que se que siga actuando con indiferencia frente a números que demuestran que el 70% de los ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen un empleo formal.

“Que no nos digan que la propuesta de Ley enviada por nuestro Gobierno significa la precarización del trabajo. Eso no es correcto, no hay nada más precario en la vida que no tener un empleo para poder llevar un alimento a la mesa del hogar”.

Agregó: “Que no nos vengan a decir que son regresión de derechos cuando la gran mayoría del pueblo ni siquiera tiene acceso al derecho al trabajo”.

En este sentido reiteró que su propuesta legal tiene por objetivo la creación de 2 millones de empleos durante los próximos 4 años, lograr la reactivación económica, generar fuentes de plazas laborales, oportunidades y una vida digna para cada familia.

El CAL había decidido, con cinco votos a favor y dos en contra, acogerse al informe de la Unidad Técnica Legislativa que determinó que el proyecto contenía vicios de inconstitucionalidad, entre ellos, que no abarcaba una materia específica.