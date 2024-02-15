Por su comportamiento con la ministra Palencia, la asambleísta Mónica Palacios enfrentará una queja

jueves, febrero 15, 2024

Palacios puede enfrentar una suspensión sin sueldo de entre 30 y 60 días.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Viviana Zambrano (Construye), presidenta de la Comisión Ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, presentó una queja contra la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, por su comportamiento y lenguaje “soez” contra la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia.

Y es que el pasado 7 de febrero, día en el que se recibía comparecencias de funcionarios en esta Comisión Ocasional, la legisladora Palacios insinuó que Palencia defendía a grupos delictivos, lo que hizo enfurecer a la funcionaria, quien incluso abandonó la sesión junto a los familiares de Villavicencio, quienes también se encontraban en la sala.

Esto fue criticado por Zambrano, quien recalca que Mónica Palacios con un lenguaje “soez” causó incidentes en estas comparecencias. Además, enfatizó que ella solo busca entorpecer estas sesiones que buscan esclarecer responsabilidades políticas por el crimen del candidato presidencial.

La queja fue presentada ante el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que esta sea conocida en el CAL.

Palacios puede enfrentar una suspensión sin sueldo de entre 30 y 60 días.

La Comisión Ocasional que investiga el crimen de Fernando Villavicencio se conformó el 29 de noviembre de 2023, pero sus comparecencias recién empezaron en enero por problemas económicos.

El 28 de febrero deben entregar un informe, pero la Comisión pidió una prórroga de 90 días para seguir recabando información.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asambleista-monica-palacios-queja-ministra-palencia-YK6815616