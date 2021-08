Paralímpicos de Tokio: 3 hitos de los deportistas latinoamericanos

sábado, agosto 28, 2021

Son varias las delegaciones latinoamericanas que ya están haciendo historia en los Juegos Paralímpicos que se disputan en Tokio, Japón, desde el pasado 24 de agosto

Solo en la tercera jornada, disputada este viernes, cinco países de la región consiguieron medallas paralímpicas.Colombia, Brasil, México, Argentina y El Salvador se hicieron con preseas en el medallero y continúan siendo protagonistas de esta edición 2020.

A estas medallas se suma Chile, que ya había conseguido un oro en natación el miércoles, en la primera jornada de competencias.

En BBC Mundo quisimos destacar los principales triunfos de los deportistas latinoamericanos hasta ahora en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

1. La primera medalla para El Salvador en la historia

El peso parece ser lo de menos para Herbert Aceituno, pero los 185 kilos que levantó en la categoría de 58 kilos en halterofilia paralímpica le dieron la medalla de bronce, con lo que se convirtió en el primer deportista de El Salvador en recibir una presea en la historia de las justas.

El Salvador nunca ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos, por lo que la gesta de Aceituno se convierte en uno de los mayores hitos del deporte salvadoreño.

El pesista fue el abanderado del país durante la inauguración de los Paralímpicos y era una de las grandes esperanzas de medalla, después de haber ganado el oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima, en 2019.

Y estuvo cerca de la medalla de oro: hasta que su último levantamiento, con el que superaba a sus rivales (el chino Qi Yongkai y el egipcio Sherif Othman, quienes se quedaron con el oro y la plata respectivamente), no fue validado por los jueces, a pesar de la protesta de su entrenador.

“El deporte es importante porque te abre muchas puertas. A veces uno piensa que no va a pasar nada con el deporte y sí, abre hasta amistades”, le había dicho el atleta al portal de noticias ElSalvadoreño.com antes de partir a Tokio.

“Incluso, yo con el deporte me siento motivado. Muchas personas que dicen no puedo, ven mi caso y dicen ‘si él pudo salir, yo también puedo'”

2. Colombia: dos récords mundiales

La participación de Colombia en estos Juegos Paralímpicos está camino de convertirse en histórica.

En apenas tres jornadas, el país sudamericano ya suma dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

En Río 2016 había conseguido dos de oro, cinco de plata y 10 de bronce.

Pero, además, las dos preseas doradas obtenidas hasta el momento en esta edición por Nelson Crispín, en natación, y José Gregorio Lemos, en lanzamiento de jabalina, vinieron acompañadas de récords mundiales.

Crispín, quien había conseguido la plata en Río 2016, se hizo con la victoria en la final de los 200 metros combinados SM6 (esta clasificación en natación hace referencia al nivel de discapacidad física o parálisis cerebral, siendo los de la categoría S1 los competidores con menor movilidad y los de la S10 los que tienen discapacidades más leves).

Lo hizo con un tiempo de 2 minutos 38 segundos, lo que se convirtió en récord mundial.

Por su parte, Lemos alcanzó los 60,1 metros en la categoría de lanzamiento de jabalina F38, que impuso un nueva marcha mundial para este evento paralímpico.

También cabe destacar la medalla de plata de Mayerli Buitrago en lanzamiento de bala y los bronces de Luis Fernando Lucumi, también en jabalina, y Diego Dueñas en ciclismo.

3. La gesta de Daniel Dias que simboliza el peso de Brasil

Si ya los resultados de Brasil en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 habían sido más que notables (72 medallas, de las cuales 14 de oro), en lo que va de la edición de Tokio los atletas de este país no han decepcionado.

Hasta el momento han conseguido 15 medallas, de las cuales cinco son de oro, lo que coloca a Brasil en el sexto lugar en el medallero.

Y un símbolo de la capacidad brasileña en estas justas es el nadador Daniel Dias, considerado uno de los mejores atletas en la historia de los Juegos Paralímpicos.

Dias ha ganado un total de 25 medallas, 14 de ellas doradas, y ha dominado la natación paralímpica desde su primera participación en Beijing 2008. Y en Tokyo 2020 no quiso decepcionar y en la primera prueba que participó se quedó con el tercer lugar en los 200 metros libres. Todavía tiene varias oportunidades de ampliar su registro y alimentar su leyenda y el peso de Brasil en las competencias Paralímpicas.