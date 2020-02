En Naranjal se reportan atentados contra la propiedad con envases de gasolina

«A nadie le he quitado para obtener mis cosas, ni mi sitio en el corazón de la gente, me lo he ganado pulso a pulso, luchando con humildad y sirviendo a mi pueblo. Rechazo la cobardía de quienes estén atrás de esto. Me duele porque mi familia queda en casa cuando viajo a Quito, mis nietas, mis hijos, mi esposo, mis mascotas. Camino por Naranjal como cualquier ser humano, porque vengo de abajo y no cambiaré ni cambiarán mi posición de lucha. Desde mi trinchera seguiré defendiendo las voces populares», escribió en su página de Facebook la asambleísta Liuba Cuesta (Alianza PAIS) en el cantón Naranjal, en Guayas.

Unos sujetos desconocidos lanzaron gasolina a dos vehículos y una moto que estaban en su domicilio, la madrugada de este jueves 13 de febrero. Los vecinos lograron apagar el fuego. Un hecho similar se habría reportado en el domicilio del abogado Arturo Parra.

El bloque de asambleístas de AP lista 35 y aliados expresaron en redes sociales su solidaridad con el ataque y amenazas contra Liuba Cuesta.