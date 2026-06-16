El once ideal del Mundial supera los US$1.600 millones

martes, junio 16, 2026

Los futbolistas más cotizados del planeta forman un equipo cuyo valor supera los US$1.600 millones. La cifra refleja cómo el fútbol moderno se convirtió también en una poderosa industria global.

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El fútbol no solo mueve emociones y pasiones. También representa uno de los mercados económicos más grandes del mundo.

Un análisis sobre los jugadores más valiosos que podrían estar presentes en el Mundial muestra que un once ideal conformado por las principales figuras supera los US$1.600 millones en valor estimado.

Las cifras reflejan la evolución del deporte hacia una industria donde talento, derechos deportivos, patrocinio, audiencia global y marketing generan enormes movimientos económicos.

Las grandes estrellas ya no representan únicamente rendimiento dentro de la cancha. También son marcas internacionales capaces de atraer seguidores, contratos comerciales e inversiones.

Este crecimiento confirma el poder del fútbol como fenómeno cultural y empresarial, especialmente en eventos globales como la Copa del Mundo.

Aunque los valores cambian según rendimiento, edad y mercado, muestran la dimensión económica alcanzada por el deporte más popular del planeta.

Relevancia para Ecuador:

Con Ecuador en el Mundial 2026, el torneo representa no solo una oportunidad deportiva, sino también una ventana internacional para jugadores, marcas y nuevas generaciones vinculadas al fútbol.

Foto de portada: Las principales figuras del fútbol mundial reflejan el enorme valor económico alcanzado por este deporte a nivel internacional.

Crédito: Imagen referencial generada para Dialoguemos