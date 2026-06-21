Cuba aprueba su mayor reforma económica en décadas y abre espacio al mercado privado

domingo, junio 21, 2026

El gobierno cubano anunció una serie de reformas que incluyen banca privada, cambios en los subsidios y nuevas medidas económicas. Los cambios representan uno de los mayores ajustes al modelo aplicado durante décadas en la isla.

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Cuba inicia una de sus transformaciones económicas más significativas de los últimos años con la aprobación de un paquete de reformas que busca modificar parte del funcionamiento tradicional de su economía.

Entre las principales medidas están la autorización de nuevas formas de banca privada, la creación de un mercado cambiario con mayor participación y una revisión del sistema de subsidios estatales.

El objetivo declarado por las autoridades es enfrentar una profunda crisis económica marcada por dificultades productivas, falta de divisas, inflación y problemas de abastecimiento.

Durante décadas, Cuba mantuvo un modelo altamente centralizado, con fuerte presencia estatal en prácticamente todos los sectores. Sin embargo, las dificultades acumuladas han impulsado la búsqueda de nuevos mecanismos económicos.

Los cambios podrían abrir mayores espacios para emprendedores, pequeñas empresas y actividades privadas, aunque todavía bajo un esquema regulado por el Estado.

Analistas internacionales señalan que el gran desafío será determinar hasta dónde llegará esta apertura y si las reformas permitirán atraer inversión, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población.

Otros países que aplicaron procesos de transformación económica combinaron gradualmente elementos de planificación estatal con herramientas propias del mercado. En el caso cubano, la velocidad y profundidad de los cambios serán factores decisivos para medir sus resultados.

Más allá de las diferencias políticas sobre el modelo de la isla, las reformas muestran un reconocimiento de la necesidad de adaptar estructuras económicas frente a nuevas realidades internas y globales.

Relevancia para Ecuador:

Los cambios económicos en Cuba forman parte de un debate más amplio en América Latina sobre modelos de desarrollo, participación del sector privado, inversión y el papel del Estado en la economía.

Foto de portada: Cuba inicia una nueva etapa económica con reformas que abren mayores espacios a la actividad privada y modifican parte de su modelo tradicional.

Crédito: iStockPhoto