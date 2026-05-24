¿Tener un perro ayuda a vivir más? Esto dice la ciencia sobre las mascotas y la salud

domingo, mayo 24, 2026

Diversos estudios científicos sostienen que convivir con perros y otras mascotas puede aportar beneficios físicos y emocionales importantes. Desde reducir el estrés hasta incentivar la actividad física, la relación entre humanos y animales aparece cada vez más vinculada a una mejor calidad y expectativa de vida.

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La relación entre los seres humanos y sus mascotas va mucho más allá de la compañía emocional. En los últimos años, múltiples investigaciones científicas han comenzado a demostrar que convivir con un perro podría incluso contribuir a una vida más larga y saludable.

Diversos estudios internacionales han encontrado asociaciones entre la tenencia de mascotas y menores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Los perros, en particular, generan rutinas de actividad física diaria, promueven la socialización y ayudan a disminuir sentimientos de soledad, especialmente en adultos mayores.

Especialistas explican que acariciar un animal puede reducir la presión arterial y estimular la liberación de hormonas vinculadas al bienestar emocional, como la oxitocina. Además, el simple hecho de salir a caminar regularmente con una mascota favorece hábitos más activos y saludables.

Algunas investigaciones también sugieren que las personas que tienen perros presentan menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una recuperación más favorable después de eventos cardíacos.

Sin embargo, los científicos aclaran que las mascotas no son una “fórmula mágica” para la longevidad. Los beneficios dependen del tipo de relación que exista con el animal y de factores como el estilo de vida, el entorno familiar y la salud previa de cada persona.

Más allá de los estudios médicos, numerosos expertos destacan el impacto emocional positivo que generan las mascotas en momentos de estrés, duelo o aislamiento social.

Durante la pandemia, por ejemplo, millones de personas encontraron en sus animales una fuente fundamental de compañía y estabilidad emocional.

El creciente interés científico sobre este tema refleja también un cambio cultural: las mascotas son consideradas cada vez más miembros importantes del núcleo familiar.

Relevancia para Ecuador

En Ecuador, donde crece el interés por el bienestar animal y la adopción responsable, este tipo de investigaciones refuerza la importancia de promover una convivencia saludable y consciente con las mascotas, tanto por sus beneficios emocionales como sociales.

Pie de foto: La convivencia con perros puede aportar beneficios emocionales y físicos que influyen positivamente en la salud y calidad de vida.

Crédito: iStockPhoto