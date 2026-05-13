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Prendho UTPL impulsa 30 proyectos de industrias creativas y culturales en Ecuador

Universidad Técnica Particular de Loja
miércoles, mayo 13, 2026
La incubadora Prendho de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ha oficializado los resultados de su convocatoria para la línea de Industria Creativa y Cultural (ICC) 2026, seleccionando a los 30 proyectos que iniciaron su proceso de profesionalización empresarial.
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Tras recibir 328 postulaciones efectivas, este programa de edición especial confirma el alto potencial del talento artístico ecuatoriano para escalar hacia modelos de negocio con viabilidad técnica y comercial.

Esta nueva cohorte destaca por un 80% de liderazgo femenino (24 proyectos) y una amplia representatividad territorial, liderada por Pichincha con el 50% de los seleccionados, seguida por Loja (17%), Tungurahua (10%), Azuay (7%), Imbabura (3%) y el resto del país (13%). Las iniciativas seleccionadas responden a retos actuales en sectores como la moda y diseño circular, artes visuales y escénicas, música, gastronomía y negocios digitales enfocados en videojuegos y realidades extendidas.

El programa de incubación Prendho se encuentra en su sexto año y esta es una edición especial que se realiza con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES) y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC). Además, cuenta con aliados estratégicos como Trànsit Projectes de España.

Durante 10 meses, los emprendedores accederán a una ruta virtual que incluye mentorías personalizadas, talleres y herramientas digitales de vanguardia para validar sus modelos en el mercado real.

“Nuestra misión en la línea ICC no es solo validar ideas, sino transformar la identidad artística y cultural en negocios sostenibles que demuestren que la creatividad es la esencia de la innovación con impacto social”, señaló Luz María Valarezo, Gestora de la incubadora y aceleradora de emprendimientos Prendho. Bajo esta visión, se busca fortalecer procesos de co-creación que aseguren que la innovación cultural esté al servicio del desarrollo sostenible del país.

Invitamos a la comunidad a seguir la evolución de estos startups en prendho.com

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