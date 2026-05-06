Organizaciones médicas piden mantener el acuerdo global ante futuras pandemias

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Organizaciones internacionales de salud han hecho un llamado para mantener y fortalecer el denominado “acuerdo de pandemia”, un mecanismo global destinado a mejorar la preparación ante futuras crisis sanitarias.
La experiencia del COVID-19 dejó lecciones claras sobre la importancia de la coordinación internacional.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el interés político y el financiamiento han comenzado a disminuir.
Los expertos advierten que abandonar estos esfuerzos sería un error estratégico.
El acuerdo busca mejorar la capacidad de respuesta, el acceso equitativo a vacunas y la cooperación científica.
También apunta a evitar las desigualdades que se evidenciaron durante la pandemia reciente.
La salud global depende cada vez más de acciones coordinadas y sostenidas en el tiempo.
El riesgo es que, sin memoria institucional, el mundo vuelva a estar desprevenido ante una nueva crisis.
Relevancia para Ecuador:
El tema es especialmente relevante para Ecuador, que vivió con fuerza el impacto del COVID-19.
Fortalecer la preparación sanitaria es clave para proteger a la población y evitar crisis similares en el futuro.
Foto de portada: La cooperación internacional en salud busca evitar que futuras pandemias repitan los impactos del COVID-19.
Crédito: Getty Images
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