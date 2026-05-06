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Organizaciones médicas piden mantener el acuerdo global ante futuras pandemias

Redacción
miércoles, mayo 6, 2026
Diversas entidades de salud insisten en la necesidad de sostener el acuerdo internacional de preparación ante pandemias, clave para enfrentar futuras crisis sanitarias.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Organizaciones internacionales de salud han hecho un llamado para mantener y fortalecer el denominado “acuerdo de pandemia”, un mecanismo global destinado a mejorar la preparación ante futuras crisis sanitarias.

 

La experiencia del COVID-19 dejó lecciones claras sobre la importancia de la coordinación internacional.

 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el interés político y el financiamiento han comenzado a disminuir.

 

Los expertos advierten que abandonar estos esfuerzos sería un error estratégico.

El acuerdo busca mejorar la capacidad de respuesta, el acceso equitativo a vacunas y la cooperación científica.

 

También apunta a evitar las desigualdades que se evidenciaron durante la pandemia reciente.

 

La salud global depende cada vez más de acciones coordinadas y sostenidas en el tiempo.

 

El riesgo es que, sin memoria institucional, el mundo vuelva a estar desprevenido ante una nueva crisis.

 

Relevancia para Ecuador:

El tema es especialmente relevante para Ecuador, que vivió con fuerza el impacto del COVID-19.

Fortalecer la preparación sanitaria es clave para proteger a la población y evitar crisis similares en el futuro.

 

Foto de portada: La cooperación internacional en salud busca evitar que futuras pandemias repitan los impactos del COVID-19.
Crédito: Getty Images

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