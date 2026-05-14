GEM Ecuador 2025 expone el presente y futuro del emprendimiento en Ecuador

jueves, mayo 14, 2026

Un análisis global sobre la realidad emprendedora del país que se presenta gracias al trabajo colaborativo de 5 universidades ecuatorianas.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la Universidad Espíritu Santo (UEES), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE-I) y la Universidad de Cuenca, presentaron los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (Monitor de Emprendimiento Global, GEM), el estudio internacional más importante sobre actividad emprendedora que analiza factores que influyen en la creación, desarrollo y sostenibilidad de los negocios, entre ellos innovación, acceso a oportunidades, educación, políticas públicas y condiciones del entorno empresarial.

Específicamente, en el evento llevado a cabo el 12 de mayo en Quito, se socializó, el informe nacional GEM, ofreciendo un análisis actual del ecosistema emprendedor ecuatoriano que proporciona información estratégica para la toma de decisiones en los sectores académico, empresarial y público.

Ecuador mantiene una alta intención emprendedora

El estudio evidencia que Ecuador continúa posicionándose entre los países con mayor actividad emprendedora temprana a nivel mundial. Además, por primera vez, las mujeres superan a los hombres en la creación de nuevos negocios, reflejando una participación cada vez más activa dentro de la economía y los procesos de innovación.

Los resultados también revelan que el 42 % de la población ecuatoriana tiene intención de emprender en los próximos tres años, un indicador que demuestra el interés creciente por generar nuevas iniciativas productivas y buscar oportunidades de desarrollo económico.

Los desafíos para fortalecer la sostenibilidad empresarial

Aunque el país registra cifras históricas en creación de negocios, GEM Ecuador 2025 identifica importantes desafíos relacionados con la permanencia y consolidación empresarial. El informe señala que los negocios establecidos presentan uno de los niveles más bajos de sostenibilidad de las últimas dos décadas, evidenciando la necesidad de fortalecer las condiciones que permitan a los emprendimientos crecer y mantenerse en el tiempo.

Entre las principales brechas detectadas se encuentran el acceso limitado a financiamiento durante las etapas iniciales, la necesidad de ampliar infraestructura digital y el impulso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar la competitividad de los negocios. Asimismo, el miedo al fracaso continúa siendo uno de los factores que más limita el desarrollo emprendedor en el país.

Un aporte para la innovación y la toma de decisiones

El informe se consolida como una herramienta de referencia para estudiantes, profesionales, empresarios, instituciones y actores públicos interesados en comprender la evolución del emprendimiento en Ecuador. Sus resultados permiten identificar tendencias, oportunidades y necesidades del entorno productivo, contribuyendo al diseño de estrategias y proyectos orientados al fortalecimiento de la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible.

Quienes deseen conocer estos datos pueden acceder al sitio web: utpl.edu.ec/informe-gem