UTPL impulsa investigación clave sobre capricultura y sostenibilidad en el sur del Ecuador

miércoles, abril 15, 2026

En el cantón Zapotillo, al sur de la provincia de Loja, la capricultura representa mucho más que una actividad productiva: es la base de la subsistencia, la economía y la seguridad alimentaria de numerosas familias que habitan el bosque seco. Investigaciones lideradas por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) revelan la estrecha relación entre la salud animal, la conservación del ecosistema y el bienestar humano.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El estudio, desarrollado por un equipo interdisciplinario de la UTPL con apoyo de entidades públicas, evidenció que más del 90 % de las cabras analizadas presentan algún grado de parasitismo, con impactos directos en la producción de leche, la reproducción y la supervivencia de los animales. Entre los hallazgos más relevantes destaca la presencia del parásito Haemonchus contortus, asociado a cuadros severos de anemia y pérdidas económicas significativas para los productores. Además, se identificó que algunos de estos parásitos tienen potencial zoonótico, lo que convierte el problema en un tema de salud pública.

La investigación también validó en territorio el uso del sistema Famacha, una herramienta práctica que permite a los productores detectar anemia en sus animales mediante la observación del color del párpado, facilitando decisiones oportunas sin depender exclusivamente de análisis de laboratorio.

Desde una perspectiva ecológica, los resultados evidencian una conexión clave: las zonas con mayor degradación del bosque seco presentan mayores niveles de parasitismo, mientras que en áreas mejor conservadas los animales muestran mejores condiciones de salud. Este hallazgo confirma la relación directa entre la calidad del ecosistema y la productividad caprina.

Los investigadores destacan que estos resultados no solo aportan conocimiento científico, sino que orientan acciones concretas para la prevención de enfermedades, la conservación del bosque seco y el fortalecimiento de la economía local. La capricultura, concluyen, es un sistema vital que exige equilibrio entre producción, salud y sostenibilidad. Para revisar la investigación completa pueden ingresar a: https://culturacientifica.utpl.edu.ec/la-capricultura-es-mas-que-una-actividad-productiva-es-una-forma-de-sobrevivir/