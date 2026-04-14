Universidades comienzan a cerrar carreras por el avance de la inteligencia artificial

martes, abril 14, 2026

El avance de la inteligencia artificial está transformando la educación superior, obligando a universidades a replantear o cerrar carreras tradicionales.

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La expansión de la inteligencia artificial está generando cambios profundos en el sistema educativo global. Universidades de distintos países ya han comenzado a cerrar o transformar carreras que consideran menos relevantes frente a las nuevas demandas del mercado laboral.

Programas vinculados a tareas repetitivas o altamente automatizables son los más afectados, mientras que áreas relacionadas con tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial registran un crecimiento acelerado.

Este fenómeno no solo responde a una tendencia tecnológica, sino también a una transformación estructural del empleo. Las habilidades requeridas están cambiando, y las instituciones educativas buscan adaptarse para preparar a los estudiantes frente a un entorno cada vez más digitalizado.

Sin embargo, el reto no es únicamente cerrar carreras, sino redefinir la educación. Expertos advierten que la clave estará en formar profesionales con pensamiento crítico, creatividad y capacidad de adaptación, habilidades que la tecnología aún no puede reemplazar completamente.

Relevancia para Ecuador:

El sistema educativo ecuatoriano enfrenta el desafío de adaptarse rápidamente a estos cambios. La actualización curricular será clave para evitar rezagos frente a la transformación global.

Foto de portada: El sistema educativo ha visto un incremento en los registros calificados de carreras vinculadas a inteligencia artificial, en respuesta a los cambios del mercado laboral.

Crédito: iStockPhoto