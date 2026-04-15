‘Super Mario Galaxy: la película’ triunfa en taquilla pese a críticas mixtas

miércoles, abril 15, 2026

A pesar de recibir críticas divididas, la nueva película de Super Mario se consolida como un éxito global en taquilla.

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“Super Mario Galaxy: la película” se ha convertido en uno de los grandes éxitos cinematográficos del año, demostrando que la conexión emocional con el público puede superar incluso las críticas más exigentes. A pesar de recibir valoraciones mixtas por parte de especialistas, la cinta ha logrado cifras impresionantes en taquilla a nivel mundial.

El filme, basado en los icónicos personajes de Nintendo, tuvo un costo de producción cercano a los 110 millones de dólares. Sin embargo, su estrategia de marketing, el reconocimiento de la marca y la nostalgia asociada a los videojuegos han sido factores determinantes para atraer a millones de espectadores.

Familias, jóvenes y seguidores históricos del universo Mario han respondido masivamente, convirtiendo la película en un fenómeno cultural. Este tipo de producciones demuestra el poder de las franquicias consolidadas, que logran trascender generaciones y formatos.

Además, el éxito de la película reafirma la tendencia de adaptar videojuegos al cine, una fórmula que ha ganado terreno en los últimos años con resultados cada vez más favorables en términos comerciales.

Relevancia para Ecuador:

El impacto de este tipo de producciones también se refleja en Ecuador, donde el consumo de contenidos digitales y cinematográficos sigue en crecimiento. Este fenómeno abre oportunidades para industrias creativas locales y para el desarrollo de contenidos que conecten con audiencias globales.

Foto de portada: “Super Mario Galaxy: la película” ha logrado un gran éxito en taquilla a nivel mundial.

Crédito: Nintendo and Illumination / Universal Pictures