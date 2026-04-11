Ecuador en el centro del mundo científico: la huella histórica de la Misión Geodésica

sábado, abril 11, 2026

Desde el siglo XVIII, Ecuador fue escenario de una de las mayores expediciones científicas de la historia. La Misión Geodésica Francesa no solo ayudó a definir la forma de la Tierra, sino que dejó una huella profunda en la ciencia, la cultura y la identidad del país. La historia de la Misión Geodésica en Ecuador revive a través de los testimonios del científico francés Georges Perrier, recopilados y contextualizados por el investigador Claude Lara. Esta obra combina memoria científica, interpretación histórica y una mirada contemporánea sobre uno de los hitos más importantes del país.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Ecuador, laboratorio del mundo

En pleno corazón de los Andes, Ecuador fue protagonista de uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la ciencia. A partir de 1736, con la llegada de la Primera Misión Geodésica Francesa, el territorio ecuatoriano se convirtió en un verdadero laboratorio natural para responder una de las grandes preguntas de la humanidad: ¿cuál es la forma exacta de la Tierra?

Aquella expedición, impulsada por la Academia de Ciencias de París, reunió a algunos de los más destacados científicos de su tiempo. Su objetivo era medir un arco del meridiano en la línea ecuatorial y contrastar los resultados con mediciones realizadas en Europa. El resultado fue decisivo: confirmó las teorías de Newton sobre el achatamiento de la Tierra en los polos.

Origen y autoría del documento

El contenido de este trabajo se sustenta principalmente en los testimonios del general francés Georges-François Perrier, protagonista directo de la Segunda Misión Geodésica Francesa (1899–1906), cuyas conferencias, escritos y reflexiones constituyen una fuente histórica de primer orden.

Estos materiales han sido recopilados, traducidos e interpretados por el investigador Claude Lara Brozzesi, quien aporta notas explicativas, contexto histórico y una lectura contemporánea del significado de estas expediciones científicas.

En el documento también se hace referencia a figuras vinculadas a la difusión y valoración de este legado, como el diplomático francés Georges Terver, dentro del marco de la cooperación cultural y científica entre Francia y Ecuador.

Ciencia, sacrificio y descubrimiento

El trabajo de los geodestas fue una verdadera epopeya. Las condiciones extremas de la cordillera, la falta de caminos y los desafíos climáticos pusieron a prueba la resistencia física y mental de los científicos.

Décadas más tarde, entre 1899 y 1906, una Segunda Misión Geodésica Francesa regresó al Ecuador con instrumentos más precisos y objetivos más ambiciosos. Esta nueva expedición buscó perfeccionar las mediciones anteriores y profundizar en el conocimiento geográfico, astronómico y físico del territorio.

Los investigadores enfrentaron lluvias constantes, temperaturas bajas, aislamiento y enormes dificultades logísticas. Sin embargo, lograron establecer una red de mediciones de alta precisión que marcaría un hito en la geodesia moderna.

Mucho más que geodesia

El impacto de estas misiones trascendió ampliamente su objetivo inicial.

Los expedicionarios realizaron estudios en múltiples campos:

– Geografía

– Botánica

– Antropología

– Meteorología

Recolectaron información clave sobre el territorio ecuatoriano, sus poblaciones y su biodiversidad, contribuyendo a posicionar al país en el mapa científico mundial.

Además, figuras como Pedro Vicente Maldonado desempeñaron un papel esencial como puente entre el conocimiento europeo y la realidad local, aportando datos fundamentales para el desarrollo de los estudios científicos.

Un símbolo en Quito

El legado de estas expediciones quedó inmortalizado en el monumento a las Misiones Geodésicas Francesas, ubicado en el parque La Alameda, en Quito.

Esta estructura, coronada por un cóndor andino que sostiene la esfera celeste, simboliza el avance científico y la cooperación internacional entre Ecuador, Francia y España.

Más que un homenaje histórico, es un recordatorio permanente del papel del país en la construcción del conocimiento universal.

Ciencia, identidad y memoria

El reconocimiento a esta labor fue significativo. En 1936, la Universidad Central del Ecuador otorgó el título de Doctor Honoris Causa al general Georges Perrier, destacando su aporte a la ciencia y al conocimiento del territorio ecuatoriano.

Estas misiones no solo ayudaron a medir la Tierra.

También contribuyeron a definir el lugar del Ecuador en la historia del pensamiento científico.

Relevancia para Ecuador

Hoy, a casi tres siglos de la llegada de la primera misión, el legado geodésico sigue siendo motivo de orgullo nacional.

Ecuador no solo es la mitad del mundo en términos geográficos, sino también un punto clave en la historia de la ciencia global. Revalorizar este episodio fortalece la identidad cultural, promueve el conocimiento científico y proyecta al país como un actor relevante en la construcción del saber universal.

El autor

Georges-François Perrier

General francés, científico y miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Participó activamente en la Segunda Misión Geodésica Francesa en el Ecuador (1899–1906) y fue una figura clave en el desarrollo de la geodesia moderna. Sus testimonios constituyen una fuente histórica fundamental sobre estas expediciones.

Claude Lara Brozzesi (recopilador y editor)

Investigador e historiador especializado en estudios sobre la Misión Geodésica Francesa y la cooperación científica entre Ecuador y Francia. Su trabajo se centra en la recopilación, traducción e interpretación de documentos históricos, con el objetivo de difundir su valor en la memoria cultural y científica del país.

Foto de portada: Monumento a la Misión Geodésica en el parque La Alameda, en Quito, con el cóndor y la esfera celeste visible.