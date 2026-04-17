Banco Central del Ecuador eleva a 2,5% la previsión de crecimiento para 2026

viernes, abril 17, 2026

El Banco Central ajusta al alza su proyección económica y estima que el país crecerá un 2,5% este año, en medio de un contexto regional y mundial desafiante y con gran incertidumbre.

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El Banco Central del Ecuador ha elevado su previsión de crecimiento económico para 2026, situándola en un 2,5%, una cifra que refleja un mayor optimismo sobre el desempeño del país en el corto plazo.

La revisión al alza responde a una serie de factores, entre ellos una mejora en la actividad productiva, el dinamismo de ciertos sectores estratégicos y una mayor estabilidad en variables macroeconómicas clave. Este ajuste se produce en un contexto regional aún marcado por la incertidumbre y por un crecimiento moderado en América Latina.

Las autoridades económicas consideran que el desempeño del consumo interno, junto con una recuperación progresiva de la inversión, serán determinantes para alcanzar esta meta. Sin embargo, también advierten que persisten riesgos asociados a factores externos, como la volatilidad de los mercados internacionales y la evolución de los precios de materias primas.

El anuncio del Banco Central busca enviar una señal de confianza tanto a inversionistas como a actores económicos locales, en un momento en el que el país busca consolidar su recuperación económica.

No obstante, analistas señalan que el reto no solo está en alcanzar el crecimiento proyectado, sino en asegurar que este se traduzca en generación de empleo y mejora en las condiciones de vida de la población.

Relevancia para Ecuador:

La proyección del 2,5% marca una señal de confianza sobre la economía nacional, pero también plantea el desafío de convertir ese crecimiento en bienestar tangible para los ciudadanos.

Foto de portada: Proyección de crecimiento económico del Ecuador con base en estimaciones del Banco Central.

Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial para Dialoguemos.ec