Un gran reto de la inteligencia artificial: la cantidad de agua que consume

jueves, marzo 26, 2026

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial plantea un desafío ambiental inesperado: el alto consumo de agua en los centros de datos.

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El avance de la inteligencia artificial está transformando el mundo, pero también abre nuevos interrogantes sobre su impacto ambiental. Uno de los menos visibles, pero cada vez más relevantes, es el consumo de agua asociado al funcionamiento de los centros de datos.

Estas infraestructuras, fundamentales para procesar grandes volúmenes de información, requieren sistemas de refrigeración intensivos que utilizan importantes cantidades de agua. A medida que crece la demanda de servicios basados en IA, también aumenta la presión sobre los recursos hídricos.

Empresas tecnológicas de gran escala ya están desarrollando proyectos de centros de datos cada vez más grandes, como el complejo Stargate en Texas, impulsado por OpenAI, Oracle y SoftBank. Sin embargo, este crecimiento plantea la necesidad de buscar soluciones sostenibles que reduzcan el impacto ambiental.

El desafío no es menor: equilibrar el avance tecnológico con la preservación de recursos naturales en un contexto global donde el agua es cada vez más escasa.

Relevancia para Ecuador:

El desarrollo de la inteligencia artificial también plantea retos ambientales que deben ser considerados en países como Ecuador, especialmente en la gestión sostenible del agua y la adopción de tecnologías responsables.

Foto de portada: Centro de datos de inteligencia artificial en construcción en Abilene, Texas, como parte del proyecto Stargate.

Crédito: OpenAI