¿Tener un perro ayuda a vivir más? Esto dice la ciencia

La relación entre los seres humanos y sus mascotas ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas en los últimos años. Diversos estudios sugieren que convivir con perros puede generar beneficios importantes para la salud física y emocional de las personas.

Los investigadores han encontrado que tener un perro puede incentivar la actividad física diaria, ya que los dueños suelen caminar con sus mascotas con mayor frecuencia. Este hábito contribuye a mejorar la salud cardiovascular y a reducir factores de riesgo asociados con enfermedades del corazón.

Además, la presencia de mascotas puede ayudar a disminuir el estrés y la sensación de soledad. El vínculo emocional que se desarrolla entre las personas y los animales puede generar efectos positivos en el bienestar psicológico.

Algunos estudios incluso han asociado la convivencia con perros con una mayor esperanza de vida, aunque los científicos advierten que los resultados dependen de múltiples factores y no pueden considerarse una garantía directa de longevidad.

Más allá de los beneficios médicos específicos, muchos expertos coinciden en que las mascotas contribuyen a mejorar la calidad de vida y a fortalecer los vínculos afectivos en los hogares.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador cada vez más familias consideran a las mascotas como parte fundamental del hogar. La evidencia científica sobre sus beneficios para la salud refuerza la importancia de promover el bienestar animal y la convivencia responsable.

