Telefobia: el rechazo a contestar llamadas crece entre jóvenes

miércoles, marzo 18, 2026

El rechazo a responder llamadas telefónicas, conocido como “telefobia”, se extiende entre jóvenes y refleja un cambio en los hábitos de comunicación digital en una era dominada por la mensajería instantánea

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La forma de comunicarse está cambiando, y uno de los fenómenos más llamativos es el crecimiento de la “telefobia”, especialmente entre jóvenes. Este término describe la ansiedad o incomodidad que muchas personas sienten al recibir o realizar llamadas telefónicas.

En la era de la mensajería instantánea, las redes sociales y los audios, la llamada tradicional ha perdido protagonismo. Para muchos jóvenes, contestar el teléfono implica una interacción inmediata que no permite planificar la respuesta, lo que genera incomodidad.

Especialistas en comportamiento digital explican que esta tendencia está relacionada con la necesidad de control sobre la comunicación. A diferencia de los mensajes escritos, que pueden revisarse antes de enviarse, las llamadas exigen una reacción en tiempo real.

El fenómeno también está vinculado a la ansiedad social y a cambios culturales en la forma de relacionarse. Muchos jóvenes prefieren evitar llamadas y optar por mensajes, incluso en situaciones donde una conversación directa sería más eficiente.

Sin embargo, esta tendencia plantea desafíos en el ámbito laboral y profesional. Empresas y organizaciones comienzan a notar dificultades en la comunicación directa, lo que podría afectar la eficiencia y la interacción en ciertos entornos.

Los expertos recomiendan fomentar un equilibrio: aprovechar las ventajas de la comunicación digital, pero sin perder habilidades básicas de interacción verbal directa.

Relevancia para Ecuador:

El fenómeno también se observa en el país, especialmente entre jóvenes, y plantea retos en educación, empleabilidad y comunicación profesional.