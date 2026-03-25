Reducir el plástico en el cuerpo humano es posible, pero no completamente

miércoles, marzo 25, 2026

Aunque es posible disminuir la exposición a los plásticos, eliminarlos por completo del organismo humano resulta prácticamente imposible, debido a su presencia extendida en el entorno.

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El debate sobre los efectos del plástico en la salud humana ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente por la presencia de microplásticos en el cuerpo. Estudios recientes sugieren que, aunque es posible reducir la exposición, eliminar completamente estas sustancias es prácticamente imposible.

Los microplásticos están presentes en el agua, los alimentos, el aire e incluso en productos de uso cotidiano, lo que dificulta evitar su contacto. Sin embargo, expertos recomiendan adoptar ciertas prácticas para disminuir la exposición, como evitar envases plásticos, reducir el consumo de alimentos procesados y optar por materiales alternativos.

A pesar de estos esfuerzos, la omnipresencia del plástico en la vida moderna hace que su impacto sea inevitable en cierta medida. Esto plantea desafíos importantes para la salud pública y la regulación ambiental.

El tema también abre una reflexión más amplia sobre los hábitos de consumo y la necesidad de políticas globales que reduzcan la producción y uso de plásticos.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador enfrenta el reto de fortalecer políticas ambientales y promover cambios en los hábitos de consumo para reducir la contaminación por plásticos y sus efectos en la salud.

Foto de portada: Presencia de plásticos en productos y entornos de uso cotidiano.

Crédito: Imagen referencial. Archivo