Estalla otra guerra: Pakistán bombardea Kabul y se declara en “guerra abierta” con Afganistán

La tensión fronteriza escaló a un enfrentamiento directo luego de que Pakistán bombardeara objetivos en Kabul y declarara formalmente una “guerra abierta” contra Afganistán, en un conflicto que amenaza con desestabilizar aún más la región.

La crisis entre Pakistán y Afganistán alcanzó un nuevo nivel tras el bombardeo ejecutado por fuerzas paquistaníes sobre la capital afgana. Islamabad sostiene que la operación fue una respuesta a ataques transfronterizos atribuidos a milicias vinculadas al régimen talibán.

El gobierno paquistaní declaró estar en “guerra abierta”, una afirmación que eleva la confrontación a un conflicto formal entre ambos países. Kabul, controlado por los talibanes desde 2021, denunció la acción como una violación de su soberanía y prometió represalias.

La frontera entre ambos países ha sido históricamente un punto de tensión. Las disputas territoriales y la presencia de grupos armados han generado enfrentamientos recurrentes, pero la declaración explícita de guerra representa un salto cualitativo en la crisis.

La comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una guerra prolongada que podría generar desplazamientos masivos y una nueva crisis humanitaria.

Relevancia para Ecuador:

El conflicto añade presión al escenario geopolítico global ya tensionado por otras guerras en curso. La inestabilidad en Asia Central puede incidir en mercados energéticos y comerciales internacionales, con efectos indirectos sobre economías como la ecuatoriana, dependiente del comercio exterior y de la estabilidad financiera internacional.

