El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos

viernes, marzo 6, 2026

Nuevas investigaciones indican que el nivel del mar está aumentando a un ritmo superior al previsto por los modelos climáticos, lo que podría acelerar los riesgos para las zonas costeras del planeta.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El nivel del mar está aumentando a un ritmo mayor de lo que habían previsto los modelos científicos utilizados durante años para proyectar el impacto del cambio climático. Así lo señala un estudio reciente que analiza nuevas mediciones oceánicas y datos satelitales recopilados durante las últimas décadas.

Los investigadores concluyen que el aumento del nivel del mar se está acelerando debido a una combinación de factores: el deshielo de los glaciares, la pérdida de masa en las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, y la expansión térmica del agua oceánica causada por el calentamiento global.

Según los científicos, los modelos utilizados anteriormente subestimaron algunos de estos procesos, especialmente el ritmo al que los grandes glaciares pueden perder masa cuando la temperatura global aumenta. Como consecuencia, el nivel del mar podría subir más rápido de lo previsto en las próximas décadas.

El aumento del nivel del mar representa una amenaza directa para cientos de millones de personas que viven en zonas costeras. Ciudades portuarias, deltas fluviales y pequeños estados insulares figuran entre los territorios más vulnerables. Incluso incrementos relativamente pequeños pueden provocar inundaciones más frecuentes, erosión costera y salinización de fuentes de agua dulce.

El fenómeno también tiene implicaciones económicas importantes, ya que muchas de las principales infraestructuras del mundo —puertos, aeropuertos, carreteras y centrales energéticas— se encuentran cerca del mar.

Los científicos advierten que las decisiones que se tomen en los próximos años en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero serán determinantes para limitar la magnitud del problema.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador posee una extensa costa en el océano Pacífico y ciudades como Guayaquil, Manta o Esmeraldas podrían verse afectadas por el aumento del nivel del mar. Comprender la evolución del fenómeno es clave para planificar políticas de adaptación y proteger infraestructura y comunidades costeras.

Foto de portada: El aumento del nivel del mar, provocado por el deshielo de glaciares y el calentamiento de los océanos, representa una de las principales consecuencias del cambio climático para las zonas costeras del planeta.

Foto: Archivo Dialoguemos