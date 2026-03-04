Colombia tiene una candidata al Congreso creada con inteligencia artificial ¿Cómo se creó?

miércoles, marzo 4, 2026

“Gaitana” es un avatar desarrollado con inteligencia artificial que impulsa una lista al Congreso en Colombia. El caso abre un debate sobre política digital, representación y ética electoral.

Colombia se enfrenta a un fenómeno inédito en América Latina: una candidata al Congreso creada completamente con inteligencia artificial.

“Gaitana” no es una persona física, sino un avatar digital diseñado mediante herramientas de generación de imagen, modelado facial y procesamiento de lenguaje natural. Su propósito es representar simbólicamente una propuesta política vinculada a comunidades indígenas y promover una agenda específica.

Sus creadores explican que el proyecto busca llamar la atención sobre nuevas formas de participación y comunicación política en la era digital. La imagen fue desarrollada a partir de algoritmos de diseño visual y entrenada con discursos programados que responden a temas previamente definidos.

El caso plantea interrogantes jurídicos: ¿puede una figura no humana representar una candidatura? ¿Qué límites existen en la legislación electoral frente a herramientas de IA? Hasta ahora, la ley exige candidatos naturales con identificación oficial, por lo que el avatar funciona más como estrategia comunicacional que como aspirante formal.

Más allá del aspecto legal, el fenómeno refleja un cambio profundo en la manera en que la tecnología comienza a intervenir en los procesos democráticos.

Relevancia para Ecuador

El uso de inteligencia artificial en política es una tendencia que podría expandirse en la región. Para Ecuador, donde los procesos electorales son cada vez más digitales, el debate anticipa retos sobre regulación, ética y transparencia.

