Trump afirma que EE. UU. es “más rico y más fuerte” en su discurso a la nación

jueves, febrero 26, 2026

El presidente Donald Trump defendió los resultados de su gestión y aseguró que Estados Unidos atraviesa un momento de fortaleza económica y política, a pocos meses de nuevas elecciones.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en el que aseguró que el país es hoy “más rico y más fuerte”. La intervención se produce en un contexto político marcado por la campaña electoral y un clima de alta polarización interna.

Durante su intervención, Trump destacó indicadores económicos como crecimiento, empleo y fortalecimiento industrial. También defendió su política comercial y energética, señalando que las decisiones adoptadas buscan proteger la producción nacional y reforzar la posición de Estados Unidos en el escenario internacional.

El mandatario hizo referencia a la seguridad fronteriza y a la necesidad de mantener una política firme frente a desafíos globales. En materia internacional, reiteró la importancia de preservar la influencia estadounidense y fortalecer alianzas estratégicas.

El discurso fue recibido con aplausos por parte de sus aliados y con críticas desde la oposición, que cuestiona tanto las cifras presentadas como el enfoque político del Gobierno. La sesión reflejó la división existente en el Congreso y en la sociedad estadounidense.

Con las elecciones en el horizonte, el mensaje tuvo un fuerte componente político, orientado a consolidar apoyos y reafirmar liderazgo ante su base electoral.

Relevancia para Ecuador:

Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales del Ecuador. Los cambios en su política económica, comercial y migratoria influyen directamente en exportaciones, inversión y comunidad ecuatoriana residente en ese país.

Foto de portada: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso, el 24 de febrero de 2026.

Crédito: © Reuters – Kenny Holston / The New York Times