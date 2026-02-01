¿Tomas suplementos? Los médicos advierten sobre riesgos y falsas promesas

domingo, febrero 1, 2026

El consumo de suplementos alimenticios crece en todo el mundo, pero médicos advierten que muchos no aportan beneficios comprobados y pueden representar riesgos para la salud.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Vitaminas, minerales, proteínas y extractos “naturales” forman parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, especialistas consultados por The New York Times advierten que el consumo indiscriminado de suplementos alimenticios puede ser innecesario e incluso perjudicial.

Médicos y nutricionistas explican que, salvo en casos específicos —como deficiencias diagnosticadas, embarazo o ciertas enfermedades—, la mayoría de las personas obtiene los nutrientes necesarios a través de una alimentación equilibrada. En muchos casos, los suplementos no solo carecen de beneficios demostrados, sino que pueden interactuar con medicamentos o generar efectos secundarios.

El reportaje señala que la industria de suplementos mueve miles de millones de dólares al año y está menos regulada que la farmacéutica, lo que permite la comercialización de productos con promesas exageradas. “Natural no siempre significa seguro”, advierten los expertos.

Algunos suplementos, como megadosis de vitaminas o productos para “desintoxicar” el organismo, pueden sobrecargar el hígado o los riñones. Otros generan una falsa sensación de protección que lleva a descuidar hábitos fundamentales como la alimentación saludable, el ejercicio y el descanso.

Los médicos recomiendan consultar siempre con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier suplemento y desconfiar de productos que prometen resultados rápidos o milagrosos.

La conclusión es clara: no existe una píldora que reemplace un estilo de vida saludable.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, donde el consumo de suplementos crece sin suficiente control, la advertencia es clave para prevenir riesgos de salud y fomentar información basada en evidencia científica.

Foto de portada: El consumo de suplementos alimenticios se ha popularizado, pese a que muchos no tienen beneficios comprobados y pueden implicar riesgos.

Crédito: Matt Chase / The New York Times