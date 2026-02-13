San Valentín: historia, tradición y una celebración que mueve al mundo

viernes, febrero 13, 2026

Cada 14 de febrero millones de personas celebran el amor y la amistad. Detrás de flores, chocolates y mensajes románticos hay una historia antigua, una tradición que cruzó siglos y una industria global que mueve miles de millones de dólares.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Día de San Valentín se celebra cada 14 de febrero en gran parte del mundo. Aunque hoy se asocia con cenas románticas, flores y regalos, su origen se remonta al Imperio romano. La tradición más difundida señala que Valentín fue un sacerdote que, en el siglo III, desafió la orden del emperador Claudio II de prohibir los matrimonios entre jóvenes, al considerar que los solteros eran mejores soldados. Valentín celebraba bodas en secreto y por ello fue ejecutado el 14 de febrero.

Con el paso de los siglos, la conmemoración religiosa se transformó en una celebración cultural del amor. En la Edad Media, especialmente en Inglaterra y Francia, se popularizó la idea de que el 14 de febrero marcaba el inicio de la temporada de apareamiento de las aves, lo que reforzó el vínculo simbólico con el romance.

En el siglo XIX comenzaron a comercializarse tarjetas impresas, y desde entonces la fecha se consolidó como un fenómeno social y económico. Hoy San Valentín mueve industrias enteras: floristerías, restaurantes, joyerías, hoteles y plataformas digitales. La publicidad se intensifica semanas antes y las redes sociales amplifican el alcance de la celebración.

Más allá del comercio, el día también se ha ampliado para incluir la amistad, el cariño familiar y los gestos simbólicos. En muchos países latinoamericanos se habla del “Día del Amor y la Amistad”, con un enfoque más amplio y comunitario.

Este viernes 13 se anticipa la celebración del sábado 14, en medio de promociones, campañas especiales y una intensa actividad comercial.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, San Valentín tiene un impacto directo en el comercio, especialmente en floricultura, restaurantes y pequeños emprendimientos. La fecha dinamiza ventas y fortalece la tradición de celebrar no solo el amor de pareja, sino también la amistad y los vínculos cercanos.

Foto de portada: Pareja intercambia flores en el marco de la celebración de San Valentín.

Crédito: Imagen referencial IstockPhoto