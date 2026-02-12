Exportación de flores por San Valentín 2026 avanza con crecimiento y alta expectativa internacional

jueves, febrero 12, 2026

La temporada de exportación de flores por San Valentín 2026 se vive en el aeropuerto de Quito con una proyección de crecimiento del 6 %. El sector florícola espera consolidar mercados clave como Estados Unidos y Europa.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La temporada de exportación de flores ecuatorianas por San Valentín 2026 se inició en el aeropuerto internacional de Quito con un incremento proyectado del 6 % respecto al año anterior, según datos del sector florícola y operadores logísticos.

Ecuador, reconocido mundialmente por la calidad y tamaño de sus rosas, concentra en esta época uno de los mayores picos de exportación del año. Estados Unidos continúa siendo el principal destino, seguido por Europa y mercados emergentes en Asia.

El contexto internacional presenta desafíos logísticos y de costos, pero el sector ha mostrado resiliencia. Productores y exportadores han fortalecido procesos de eficiencia, diversificación de mercados y cumplimiento de estándares fitosanitarios.

La temporada 2026 se desarrolla en un entorno económico global marcado por variaciones en costos de transporte, tipos de cambio y otros. Sin embargo, gremios del sector destacan que la demanda por flores ecuatorianas mantiene estabilidad, impulsada por la reputación del país como proveedor premium.

La industria florícola genera miles de empleos directos e indirectos, especialmente en la Sierra norte, y constituye uno de los principales rubros no petroleros de exportación.

Relevancia para Ecuador:

La temporada de San Valentín representa un termómetro clave para la economía ecuatoriana. Un crecimiento del 6 % implica mayor ingreso de divisas, estabilidad laboral en zonas productoras y fortalecimiento del posicionamiento internacional del país.

Pie de foto: Desde el aeropuerto de Quito salen miles de toneladas de flores ecuatorianas durante la temporada de San Valentín.

Crédito: Diario La Hora.