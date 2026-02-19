Periodista iraní se despide en transmisión en vivo con un mensaje contra el líder supremo: “muerte a Kkamenei”

jueves, febrero 19, 2026

Un periodista de la televisión estatal iraní sorprendió al despedirse en vivo pronunciando una consigna contra el líder supremo Ali Khamenei, en un episodio que ha generado repercusiones dentro y fuera de Irán.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un hecho inusual se produjo en la televisión iraní cuando un periodista, durante una transmisión en vivo, cerró su intervención con una expresión crítica dirigida al líder supremo del país, Ali Khamenei. El episodio fue rápidamente difundido en redes sociales y replicado por medios internacionales.

En un sistema mediático fuertemente controlado por el Estado, declaraciones de este tipo son extremadamente raras y pueden acarrear consecuencias legales o administrativas severas. La frase pronunciada por el comunicador generó inmediato revuelo y abrió interrogantes sobre el clima interno dentro de los medios oficiales.

Irán atraviesa un período de tensiones políticas y sociales acumuladas, con episodios recientes de protestas, restricciones a la libertad de expresión y presiones internacionales por temas de derechos humanos y política exterior.

Analistas señalan que incidentes como este reflejan posibles fisuras dentro de estructuras tradicionalmente alineadas con el poder central. Sin embargo, el alcance real del episodio y sus consecuencias aún no han sido oficialmente detallados.

El caso se suma a un contexto regional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y desafíos económicos internos.

Relevancia para Ecuador:

Irán tiene presencia diplomática en América Latina y mantiene relaciones comerciales con varios países de la región. Los acontecimientos internos pueden influir en la estabilidad regional y en el equilibrio geopolítico global.

Foto de portada: El ayatolá Alí Khamenei durante una intervención oficial en Teherán.

Crédito: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA vía REUTERS