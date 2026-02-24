Huella digital: el costo invisible de estar conectados

martes, febrero 24, 2026

Cada clic, búsqueda o publicación deja un rastro que puede ser analizado, almacenado y comercializado. La economía digital tiene un precio que no siempre es evidente para los usuarios.

En la era de la hiperconectividad, la huella digital se ha convertido en uno de los activos más valiosos del mercado tecnológico. Cada interacción en línea —desde una compra hasta un “me gusta”— genera datos que alimentan algoritmos capaces de perfilar gustos, hábitos y comportamientos.

Las grandes plataformas digitales utilizan esta información para segmentar publicidad, optimizar servicios y predecir tendencias de consumo. Sin embargo, el costo invisible radica en la pérdida progresiva de privacidad y en la exposición a riesgos como filtraciones de datos o manipulación informativa.

Además, el almacenamiento masivo de información implica un impacto energético significativo. Centros de datos que operan las 24 horas requieren enormes cantidades de electricidad, lo que también plantea interrogantes ambientales.

Expertos en ciberseguridad advierten que la ciudadanía debe ser consciente del valor de sus datos y exigir mayor transparencia a las empresas tecnológicas. La regulación avanza en algunos países, pero el debate sigue abierto sobre hasta qué punto estamos dispuestos a intercambiar privacidad por conveniencia.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, el crecimiento del comercio electrónico y los servicios digitales hace cada vez más relevante la protección de datos personales. La educación digital y la regulación adecuada serán claves para proteger a los ciudadanos.

Foto de portada: Uso simultáneo de dispositivos conectados a internet, símbolo de la huella digital que generan millones de usuarios cada día.

Crédito: IStockPhoto