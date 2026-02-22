El presidente de Perú enfrentará juicio por presunto desvío de fondos

domingo, febrero 22, 2026

El recientemente posesionado presidente del Perú deberá enfrentar un proceso judicial por presunto robo de fondos cuando dirigía el Colegio de Abogados, en un caso que ya genera impacto político en el país vecino.

El escenario político peruano vuelve a situarse bajo tensión. El nuevo presidente del Perú enfrentará un juicio acusado de presunto desvío de fondos cuando estuvo al frente del Colegio de Abogados, antes de asumir la jefatura del Estado.

La acusación se centra en el supuesto uso irregular de recursos institucionales, un señalamiento que la Fiscalía considera suficiente para llevar el caso ante los tribunales. El mandatario ha negado las acusaciones y ha asegurado que demostrará su inocencia en el proceso judicial.

El caso se produce en un contexto político particularmente frágil en Perú, país que en los últimos años ha atravesado múltiples crisis institucionales, cambios presidenciales y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Analistas advierten que el juicio podría afectar la estabilidad política y la gobernabilidad, dependiendo de su desarrollo y del impacto que tenga en la opinión pública. La transparencia y el respeto al debido proceso serán claves para preservar la institucionalidad.

El proceso judicial marcará una prueba temprana para la nueva administración, que deberá equilibrar la defensa legal con la conducción del país.

Relevancia para Ecuador:

Perú es un vecino estratégico para Ecuador en términos comerciales y de integración regional. La estabilidad política peruana incide directamente en la cooperación bilateral y en los proyectos conjuntos de infraestructura y comercio.

Foto de portada: José María Balcázar, presidente del Perú recientemente posesionado, declara ante la prensa en medio del proceso judicial que ya enfrenta.

Crédito: Gerardo Marín (AP)