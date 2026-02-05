LOADING

Deuda pública: una bomba de tiempo que amenaza la estabilidad económica global

Redacción
jueves, febrero 5, 2026
El crecimiento acelerado de la deuda pública en las principales economías del mundo vuelve a encender alertas sobre su sostenibilidad y los riesgos que representa para la estabilidad financiera y el crecimiento económico.
La deuda pública global atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. Tras años de expansión del gasto y un endeudamiento masivo para enfrentar crisis sucesivas —desde la pandemia hasta los efectos de la inflación y los conflictos geopolíticos—, economistas y organismos internacionales advierten que el problema ya no es solo el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad.

 

El aumento de las tasas de interés ha encarecido el servicio de la deuda, obligando a muchos Estados a destinar una parte creciente de sus presupuestos al pago de intereses. Esto reduce el margen para invertir en áreas clave como salud, educación, infraestructura y programas sociales, afectando directamente las perspectivas de desarrollo y cohesión social.

 

En economías avanzadas, el riesgo se concentra en la acumulación de pasivos a largo plazo y en la presión fiscal que recaerá sobre las próximas generaciones. En los países en desarrollo, la situación es aún más frágil: monedas débiles, menor acceso a financiamiento y alta dependencia de capital externo aumentan la vulnerabilidad frente a choques financieros globales.

 

Analistas coinciden en que no se trata de un colapso inmediato, pero sí de una bomba de relojería que puede detonar si no se adoptan reformas fiscales creíbles, políticas de crecimiento sostenido y una gestión responsable del gasto público. La credibilidad de los gobiernos y la confianza de los mercados se han convertido en factores decisivos para evitar escenarios de crisis.

 

El debate ya no gira únicamente en torno a cuánto se debe, sino a cómo y para qué se endeuda un país. La eficiencia del gasto, la transparencia y la capacidad de generar crecimiento económico serán determinantes para evitar que la deuda se transforme en un factor de inestabilidad global.

 

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, el debate sobre la deuda pública es especialmente sensible. Un manejo fiscal responsable es clave para preservar la estabilidad macroeconómica, proteger la inversión social y reducir la exposición del país a crisis externas que impactan directamente en el bienestar de la población.

Foto de portada: El crecimiento de la deuda pública genera alertas sobre la estabilidad económica mundial.
Crédito: Imagen ilustrativa / archivo Dialoguemos

