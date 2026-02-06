A ecuatorianos en España les resulta cada vez más difícil conseguir o mantener empleo

viernes, febrero 6, 2026

La comunidad ecuatoriana en España enfrenta un escenario laboral cada vez más complejo, marcado por el endurecimiento del mercado de trabajo, la precarización y una mayor competencia por empleos informales y temporales.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Conseguir trabajo en España se ha vuelto un desafío creciente para miles de migrantes ecuatorianos, muchos de los cuales reportan mayores dificultades no solo para acceder a un empleo, sino incluso para conservarlo. La desaceleración económica, la inflación persistente y los cambios en las dinámicas laborales han impactado de manera directa a los sectores donde tradicionalmente se concentra esta población.

Actividades como la construcción, la hostelería, el servicio doméstico y el comercio informal —históricamente ocupadas por migrantes latinoamericanos— muestran signos de contracción o mayor inestabilidad. A ello se suma una competencia creciente con otros colectivos migrantes y trabajadores locales, así como mayores exigencias administrativas y contractuales.

En ciudades como Madrid, puntos de encuentro tradicionales para la búsqueda de empleo, como la Plaza de El Ángel, reflejan esta realidad: más personas compitiendo por menos oportunidades. Testimonios recogidos por medios locales señalan jornadas sin resultados, contratos temporales que no se renuevan y una sensación generalizada de incertidumbre.

Este contexto golpea con especial fuerza a familias ecuatorianas que dependen de las remesas enviadas desde España, una fuente clave de ingresos para miles de hogares en Ecuador. La inestabilidad laboral también incrementa la vulnerabilidad social de los migrantes y dificulta su integración plena.

Relevancia para Ecuador:

Las dificultades laborales de los ecuatorianos en España tienen un impacto directo en el flujo de remesas, el bienestar de las familias y la necesidad de políticas de apoyo al migrante retornado o en situación de vulnerabilidad.

Foto de portada: La Plaza de El Ángel, en Madrid, punto de encuentro de ecuatorianos y otros migrantes en busca de trabajo.

Crédito: Flickr / La República