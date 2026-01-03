Venezuela después de Maduro: los cinco retos que definirán la transición

sábado, enero 3, 2026

La captura y salida de Nicolás Maduro del poder abren un escenario inédito en Venezuela, pero el inicio de la transición no garantiza por sí mismo una reconstrucción democrática. El país enfrenta un complejo proceso marcado por vacíos institucionales, tensiones internas, expectativas sociales y una fuerte presión internacional. Estos son los cinco retos clave que definirán si Venezuela logra dejar atrás el autoritarismo y encaminarse hacia una estabilidad duradera.

La captura y salida de Nicolás Maduro del poder marca uno de los momentos más trascendentales —y delicados— de la historia reciente de Venezuela. Durante años, el “fin del chavismo” fue anunciado en múltiples ocasiones sin materializarse. Esta vez, sin embargo, los hechos han roto el tablero político de manera abrupta y real.

Pero la caída de un líder autoritario no equivale automáticamente a la reconstrucción de un país. Venezuela entra ahora en una fase de transición compleja, cargada de riesgos, tensiones y oportunidades. El éxito o fracaso de este proceso dependerá de cómo se enfrenten al menos cinco retos clave.

El vacío de poder y la reconstrucción institucional

El primer desafío es inmediato: quién gobierna y con qué legitimidad. La salida de Maduro dejó un vacío de mando que no se resuelve únicamente con normas constitucionales, especialmente cuando las instituciones han sido debilitadas durante años.

La transición exigirá la conformación de una autoridad interina creíble, con reconocimiento interno y respaldo internacional, capaz de administrar el Estado sin caer en disputas de poder. Sin una mínima estabilidad institucional, cualquier intento de reforma o convocatoria electoral quedará condenado al fracaso.

El papel de las Fuerzas Armadas y la seguridad interna

Venezuela es hoy uno de los países más militarizados de la región. Durante el chavismo, las Fuerzas Armadas dejaron de ser un actor profesional subordinado al poder civil para convertirse en un pilar político del régimen.

El reto será despolitizar y reordenar el estamento militar, evitando tanto una resistencia armada como un colapso del orden interno. La transición deberá ofrecer garantías claras, pero también límites firmes. Un proceso democrático sin control civil de la fuerza es, simplemente, inviable.

Justicia, memoria y el dilema de la impunidad

Otro punto crítico será cómo abordar los delitos cometidos durante el régimen. Venezuela arrastra denuncias de violaciones de derechos humanos, corrupción sistemática y persecución política.

La transición tendrá que encontrar un equilibrio entre justicia y estabilidad. Procesos de justicia transicional, comisiones de la verdad y mecanismos judiciales internacionales serán claves para evitar tanto la impunidad total como una lógica de revancha que fracture aún más a la sociedad.

La economía y las expectativas sociales

Pocas transiciones fracasan por razones políticas; muchas lo hacen por frustración económica. Venezuela enfrenta una economía devastada, servicios colapsados y una población agotada tras años de crisis.

El reto no será solo implementar reformas estructurales, sino gestionar expectativas. La recuperación será lenta, y el nuevo liderazgo deberá comunicar con honestidad los tiempos reales del cambio. Sin mejoras visibles en la vida cotidiana, el respaldo ciudadano a la transición puede evaporarse rápidamente.

El rol de la comunidad internacional

Finalmente, la transición venezolana estará profundamente condicionada por el entorno internacional. La legitimidad externa, el levantamiento gradual de sanciones, la cooperación financiera y la observación electoral serán determinantes.

El acompañamiento internacional deberá ser firme pero prudente, evitando imponer soluciones desde fuera. Venezuela necesitará apoyo, no tutela; cooperación, no sustitución de su soberanía.

Un momento histórico, no una garantía

Venezuela tiene hoy una ventana histórica que no se abre con frecuencia: la posibilidad real de iniciar una reconstrucción democrática. Pero esa oportunidad es frágil. Confundir la caída de un líder con la caída de un sistema sería un error grave.

La transición no será lineal ni rápida. Estará marcada por tensiones, retrocesos y negociaciones difíciles. El verdadero desafío no es solo dejar atrás a Maduro, sino construir un Estado que no dependa nunca más de un caudillo.

Relevancia para Ecuador

El futuro de Venezuela es también un asunto de interés directo para Ecuador. Un proceso de transición ordenado podría contribuir a la estabilidad regional, reducir presiones migratorias y abrir nuevas posibilidades de cooperación económica y diplomática.

Por el contrario, una transición fallida o violenta aumentaría los riesgos de inestabilidad regional, crimen transnacional y nuevas olas migratorias, con impacto directo en Ecuador. Además, el caso venezolano ofrece lecciones fundamentales sobre institucionalidad, control civil del poder y los costos de permitir la erosión prolongada de la democracia.

Lo que ocurra en Venezuela en los próximos meses no será solo una historia nacional: será una prueba decisiva para toda la región.

Foto de portada: Vista panorámica de Caracas. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder, Venezuela enfrenta un complejo proceso de transición política e institucional.

