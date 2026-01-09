Venezuela anuncia la liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

viernes, enero 9, 2026

El gobierno venezolano anunció la liberación de un número significativo de presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, en un anuncio que ha generado expectativa dentro y fuera del país.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El gobierno de Venezuela informó que procederá a la liberación de un amplio grupo de presos políticos, entre ellos ciudadanos venezolanos y extranjeros detenidos por razones políticas. El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y ha generado reacciones inmediatas a nivel regional e internacional.

De acuerdo con la información oficial, la medida formaría parte de un proceso político en marcha, aunque no se precisaron cifras exactas ni plazos detallados para la excarcelación de las personas detenidas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han recibido el anuncio con cautela, recordando antecedentes en los que liberaciones parciales fueron seguidas de nuevas detenciones.

La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido objeto de constantes denuncias por parte de organismos internacionales, que han cuestionado la falta de garantías judiciales y el uso del sistema penal con fines políticos. En este contexto, el anuncio podría representar un gesto de distensión, aunque su alcance real dependerá de la implementación efectiva de la medida.

El anuncio también ocurre en un momento clave para la política venezolana, marcado por presiones diplomáticas y negociaciones internas. Analistas consideran que la liberación de presos podría estar vinculada a intentos del gobierno de mejorar su imagen internacional y reducir el aislamiento político.

Mientras tanto, familiares y defensores de derechos humanos permanecen atentos al cumplimiento del anuncio y a la situación de quienes aún permanecen privados de libertad por motivos políticos.

Relevancia para Ecuador:

La decisión tiene impacto regional, ya que Ecuador mantiene vínculos diplomáticos y humanitarios con la crisis venezolana, además de albergar a una numerosa comunidad migrante de ese país.

Foto de portada: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, durante el anuncio oficial.

Crédito: AFP / Semana.